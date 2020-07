Un espacio panorámico de medusas en Japón

SHOTLIST TOKIO, JAPÓN21 DE JULIO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general pecera panorámica de medusas luna2. Plano medio pareja viendo medusas luna3. Plano general niños viendo medusas luna 4. SOUNDBITE 1 - Koki Sugimoto, cuidador de medusas (hombre, 26 años, japonés, 23 seg.): "Para mostrar a las medusas en la forma más hermosa, tenemos tanques panorámicos de 14 metros de de ancho, ligeramente curvos. Cuando te paras frente al tanque, sientes como si estuvieras en el fondo del mar oscuro, rodeado de medusas" 5. Plano de apoyo: Plano general couple watching moon jellyfish in tunnel of fish tank 6. Plano de apoyo: Plano general tunnel of fish tank 7. Plano medio medusa luna 8. SOUNDBITE 2 - Koki Sugimoto, cuidador de medusas (hombre, 26 años, japonés, 25 seg.): "Las medusas no son buenas nadadoras, así que se hundirían y morirían en el agua sin corriente. Fue dificil crear la corriente cuando el tanque es más grande porque queríamos que los animales flotantes se distribuyeran en el agua. Fue retarod crear un balance de las corrientes" 9. Plano de apoyo: Plano general brown jellyfish 10. Plano de apoyo: Plano general fish tank of brown jellyfish 11. Plano general visitante tomando fotos con múltiples peceras12. Primer plano visitante tomando fotos de medusas luna