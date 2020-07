Tiger Woods no jugará el Campeonato Mundial de Golf

En la imagen un del golfista estadounindense Tiger Woods, quien confirmó esta viernes que no jugará el Campeonato Mundial de Golf en Memphis (Tennessee, EE.UU.). EFE/David Swanson/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 24 jul (EFE).- El golfista estadounidense Tiger Woods confirmó este viernes a través de sus redes sociales que no jugará el Campeonato Mundial de Golf, que se va a disputar en Memphis.

A cambio eligió jugar el Campeonato PGA, después de que la semana pasada semana compitió en el Memorial, su primer torneo del circuito desde que regresó al PGA Tour, con un calendario revisado tras el parón provocado por la pandemia del coronavirus.

Woods, quien empató en el puesto 40 en el Memorial, estuvo sopesando si ingresar al Campeonato Mundial de Golf, en Memphis, de cara a prepararse mejor cuando llegase al primer gran campeonato del 2020.

Pero el 15 veces ganador de los mayores torneos, que actualmente ocupa el decimocuarto puesto en la clasificación mundial, anunció su decisión a través de un tuit.

Durante la mayor parte de su carrera, Woods ha evitado jugar la semana anterior a un gran campeonato, eligiendo visitar el lugar principal del campeonato temprano o trabajar en su juego en casa.

Pero después del Memorial Tournament, donde luchó contra la rigidez durante la segunda ronda y algo de óxido competitivo durante todo el torneo, Woods consideró agregar el evento WGC, de Memphis.

El Campeonato PGA reprogramado sigue una semana después en San Francisco.

A lo largo de su carrera profesional, Woods, de 44 años, nunca ha jugado la semana anterior al Masters, el US Open o el Open. Hizo una excepción para el PGA cuando el WGC-Bridgestone Invitational se mudó a la semana anterior al PGA en el 2007.

Después de estar fuera las primeras cinco semanas del calendario revisado, Woods ahora entra en la PGA después de haber jugado un solo torneo desde febrero.

El exnúmero uno del mundo ha jugado solo cuatro esta temporada, con una victoria en el Zozo Championship en octubre, un empate en el noveno puesto en el Farmers Insurance Open y un último lugar en el Genesis Invitational.

Ahí es donde la rigidez de la espalda lo limitó y luego lo hizo omitir otros eventos en los que habría participado, incluido el Campeonato de jugadores.

Ese torneo fue cancelado después de una ronda debido a la pandemia, y Woods ha competido en solo un torneo de los primeros siete del cronograma revisado.

Dos semanas después del PGA, los playoffs de la Copa FedEx de tres torneos comienzan con el Northern Trust en TPC-Boston, seguido por el BMW Championship en Olympia Fields en Chicago y el Tour Championship en Atlanta.

Es poco probable que Woods juegue tres seguidos, pero necesita estar entre los 30 mejores para clasificarse al Tour Championship, y actualmente ocupa el puesto 42, que no le da la posibilidad de jugarlo.