25/07/2020 Tenis.- Sara Sorribes repite final en la Liga Mapfre contra Cristina Bucsa en Castellón. Carlos Alcaraz y Bernabé Zapata jugarán la final en Villena DEPORTES RFET



Carlos Alcaraz y Bernabé Zapata jugarán la final en Villena



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Sara Sorribes y Cristina Bucsa disputarán este domingo la final del segundo torneo de la Liga Mapfre de tenis femenino en el Club de Tenis Castellón, después de superar las semifinales este sábado ante Lara Arruabarrena (6-2, 6-3) y Eva Guerrero (7-6(1), 4-6, 3-0).



La castellonense jugará la final ante su público, como hizo con victoria la pasada semana en el Club de Tenis de Aro, al superar también en semifinales a Arruabarrena. "Creo que hoy ha sido un partido menos bueno que el de la semana pasada por parte de las dos. Las condiciones eran mucho más difíciles porque aquí hace bastante viento y era complicado jugar", dijo Sorribes.



Por otro lado, la primera semifinal trajo la mala noticia de la lesión de Eva Guerrero en el primer juego del tercer set. La almeriense terminó abandonando el partido. "Me da pena por ella, por haberse lesionado. Este trabajo también conlleva situaciones que no puedes controlar. A mí también me ha pasado muchas veces en torneos y entrenos", dijo Cristina Bucsa, que se quita la espina clavada de la semifinal perdida la semana pasada en el torneo de Platja d'Aro.



Este domingo se disputará también la final del segundo torneo de la Liga Mapfre 'Valor' de Tenis en la JC Ferrero - Equelite Sport Academy de Villena, en Alicante, con Carlos Alcaraz y Bernabé Zapata como protagonistas tras vencer a los primeros cabezas de serie, Carlos Taberner y Pedro Martínez Portero.