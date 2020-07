"Shine your eyes", crónica de la soledad en la ciudad más poblada de América

Sao Paulo, 25 jul (EFE).- La cosmopolita Sao Paulo, con sus 12 millones de habitantes, es vista como cuna de la diversidad, pero la ciudad más poblada de América esconde una cara oculta que se traduce en soledad y segregación para muchos, tal y como retrata la película "Shine your eyes", del director brasileño Matias Mariani.

"Si eres un extranjero que llega a Sao Paulo, esta puede ser totalmente opaca, puede ser una ciudad bastante incapaz de ser receptiva", señaló en una entrevista con Efe el cineasta, quien debuta en la ficción tras dirigir dos documentales y producir decenas de películas.

A través de la mirada de Amadi, un nigeriano que no habla portugués y viaja a Sao Paulo para buscar a su hermano desaparecido, "Shine your eyes" destapa los rincones "escondidos" de la ciudad y descifra las múltiples realidades paralelas que coexisten en ella.

"Es como si los inmigrantes vivieran otra realidad. Ellos realmente experimentan esta Sao Paulo real, que nosotros (brasileños) intentamos fingir que no existe, que no está ahí, que borramos", expresa Mariani (Sao Paulo, 1979), cuya película será lanzada en la plataforma Netflix el próximo 29 de julio.

A través de una narrativa que mezcla diversas microhistorias desarrolladas de forma paralela, el filme acompaña la saga de Amadi, de la etnia africana Igbo e interpretado por el actor nigeriano OC Ukeje (Estado de Lagos, 1981), en la búsqueda de su hermano Ikenna, quien a su vez decidió romper con las tradiciones familiares para encontrar su lugar en el mundo.

Con más de una década en la industria cinematográfica, Mariani acerca a la audiencia una parte de la cultura del protagonista, cuya influencia todavía es notable en algunas partes de Brasil, adonde llegaron más de 5 millones de africanos durante el proceso esclavizador que se extendió hasta el siglo XIX.

Igualmente explora temáticas como el racismo, la desigualdad, la exclusión social y la identidad cultural al brindar un crudo retrato de la "selva de cemento" a través de un lenguaje cinematográfico que gana fuerza gracias a algunas pinceladas de la influencia del género documental.

"Yo como un hombre blanco jamás voy a experimentar Sao Paulo como los inmigrantes negros lo viven" o como quienes "tienen contacto con el racismo y las exclusiones relacionadas al color del piel", dice el director, cuya prioridad fue buscar un reparto y un equipo detrás de las cámaras que contara con "la misma diversidad" que es retratada en la cinta.

LA HERENCIA AFRICANA EN BRASIL

A medida que descubre el rastro de mentiras dejado por su hermano, Amadi se ve obligado a lidiar con sus propios miedos y confrontar la tradición familiar.

Pero gracias a una relación sentimental cada vez más fuerte con Emilia (interpretada por la actriz brasileña Indira Nascimento), el protagonista vislumbra también la posibilidad de reinventarse en Sao Paulo.

"Me gusta imaginar que los dos han desarrollado esa empatía, aunque no hablen el mismo idioma, gracias a una cierta ancestralidad compartida, que fue destruida en el proceso colonizador e impidió el enraizamiento real" de la cultura negra en Brasil, revela Mariani.

Y es que, con casi un 56 % de negros, Brasil abriga la mayor población de afrodescendientes fuera de África y la segunda más grande del mundo, detrás solo de Nigeria, por lo que la herencia de diversas tradiciones africanas sigue viva en el país.

"De alguna manera, sentí que Brasil era un lugar muy familiar. Las calles parecían familiares, la comunidad de personas a mi alrededor. Todo hacía parecer como si fuera un lugar donde yo ya había estado antes", cuenta a Efe el actor OC Ukeje.

Sabía, dice, que existen "similitudes entre las tradiciones de los Igbos de Nigeria y algunas culturas de Brasil", pero no que "habría tanta influencia" de su pueblo en el gigante latinoamericano.

"Para mí fue una experiencia increíble y me puse muy contento porque pude ver y aprender muchas cosas que ni siquiera yo sabía de mi propia cultura", rememora.

Tras la calurosa recepción experimentada en su estreno en el Festival de Berlín el pasado febrero, "Shine your eyes" estará disponible a partir del próximo 29 de julio en Netflix, una sensación que causa "ansiedad y felicidad al mismo tiempo", coinciden Mariani y Ukeje.

"El estreno global vino para renovar los ánimos, el hecho de que la película podrá ser vista literalmente en todo el mundo es muy fuerte, trae una felicidad muy grande", conmemora el director.

"Es el momento perfecto. Tenemos actualmente muchas discusiones sobre la inclusión de las mujeres, de minorías, etnias y sobre diversidad, así que es un buen momento para el estreno", completa el actor.