Ruanda.- Francia abre una investigación contra el exjefe del servicio secreto militar de Ruanda durante el genocidio

PARÍS, 25 (DPA/EP)



La Fiscalía Antiterrorista de Francia ha anunciado la apertura de una investigación preliminar por posibles crímenes contra la Humanidad contra Aloys Ntiwiragabo, ex jefe del servicio secreto militar durante el genocidio en Ruanda, según han confirmado a DPA fuentes judiciales galas.



Aloys Ntiwiragabo era el jefe del servicio secreto militar durante el genocidio en Ruanda --que acabó con la vida de unos 800.000 tutsis y hutus moderados en 1994 entre abril y junio de 1994--, según los medios galos. Se ha informado de que está actualmente en Francia pero las autoridades no lo han confirmado oficialmente.



Según la agencia de noticias francesa AFP, que cita a un responsable judicial, no hay ninguna denuncia presentada contra este ruandés de 72 años, que tampoco está reclamado por las autoridades judiciales de Francia ni de Ruanda.



En 1994, cerca de 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados en el marco del genocidio ruandés. El medio digital Mediapart reveló el viernes el caso y señaló que se han investigado los supuestos crímenes durante siete meses.



En mayo, Felicien Kabuga, que tiene más de 80 años y que está considerado como el 'cerebro' del genocidio, fue detenido en París tras haber pasado más de dos décadas huyendo de la Justicia.