Rey Felipe.- Felipe VI recuerda ante el Apóstol a las víctimas de la pandemia y el "impagable sacrificio de los ciudadanos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)



La emergencia sanitaria de la COVID-19 ha centrado este sábado la tradicional Ofrenda al Apóstol Santiago, en la que el rey Felipe VI ha recordado a las "miles de víctimas" de la pandemia y ha elogiado el "impagable sacrificio de los ciudadanos" que, ha añadido, deben mantener la "unidad" para "afrontar las consecuencias sociales y económicas" que todavía restan del coronavirus



El monarca ha presidido, junto con la reina Letizia, la tradicional Ofrenda que cada 25 de julio se realiza al Apóstol Santiago y que, en esta ocasión, ha querido hacer personalmente.



Has sido en el marco de un acto diferente tanto por las medidas de protección derivadas de la pandemia de la COVID-19 como por la propia ubicación. Un año más, la celebración ha tenido lugar en la Iglesia de San Martiño Pinario a causa de las obras en la Catedral, y, en esta ocasión, no ha contado con el tradicional saludo a las autoridades ni pase de revista a las tropas en el Obradoiro.



Además, la COVID-19 también ha estado presente en la propia Ofrenda que ha realizado el Rey, en la que ha elogiado la capacidad de los españoles para "dar respuesta a los desafíos" como este.



Felipe VI ha admitido que las problemáticas a las que se enfrenta ahora España "son enormes" y "no solo afectan a la salud o a la economía", si no "también a la confianza de las personas en el futuro que, para muchos, puede dejar de ser un hogar acogedor para convertirse en un horizonte incierto".



"La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 deja miles de víctimas cuyo recuerdo debe acompañarnos por siempre, y también situaciones angustiosas por el confinamiento", ha dicho el Rey, que ha tenido también palabras para "el impagable sacrificio de los ciudadanos en todas las esferas de actividad", que han "combinado la entrega sin límites con una profesionalidad extraordinaria".