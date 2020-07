Ratifican la expulsión del líder del ala más radical de la ultraderechista AfD

EFE/EPA/RONALD WITTEK

Berlín, 25 jul (EFE).- Un tribunal especial ratificó la expulsión de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) de Andreas Kalbitz, uno de los líderes del ala más radical de la agrupación.

Kalbitz anunció que recurriría la decisión ante la justicia ordinaria.

La expulsión de Kalbitz había decidida en mayo por la cúpula de la agrupación y promovida por el co-presidente Jorg Meuthen que quiere fortalecer el ala menos extremista para evitar que el partido sea observado en su totalidad por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución. (BfV).

La BfV ya había declarado como "casos de sospecha" a las juventudes del partido y a la organización conocida como "El ala", que agrupaba a los sectores más radicales de AfD y cuyas cabezas visibles eran el propio Kalbitz y el líder del partido en Turingia, Bjorn Höcke.

La razón formal para la expulsión de Kalbitz fue que, en el momento de ingresar a AfD, ocultó haber pertenecido a la organización juvenil Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ) considerada de ultraderecha, y entre tanto prohibida, y al partido Los Republicanos, otra organización de extrema derecha que tuvo éxitos electorales en el pasado pero que ahora es insignificante.

Kalbitz niega haber pertenecido a HDJ.

En el momento de su expulsión del partido Kalbitz era jefe del partido y del grupo parlamentario de la agrupación en el estado federado e Brandeburgo (este del país).

El 19 de junio la Audiencia Provincial de Berlín determinó que la expulsión no era válida puesta esta no era competencia de la cúpula de la agrupación sino del tribunal especial del partido por lo que éste fue convocado para la sesión de hoy, celebrada en Stuttgart (suroeste de Alemania).

El proceso de expulsión de Kalbitz ha profundizado en la agrupación la brecha entre los sectores más cercanos al mundillo neonazi y aquellos que defienden una posición de derecha moderada de cara a posibles coaliciones futuras.

La AfD tiene escaños actualmente en el Bundestag y en todos los parlamentos regionales así como el Parlamento Europeo.

El partido surgió como una agrupación euroescéptica, que rechazaba los planes de rescate durante la crisis del euro y defendía una salida de la eurozona de los países del sur de Europa.

Posteriormente la AfD encontró en el rechazo a la acogida de refugiados su principal baza electoral.

El co-presidente del grupo parlamentario en el Bundestag, Alexander Gauland, ha calificado la expulsión de Kalbitz de "equivocada" y "peligrosa" para el partido.

El caso Kalbitz no es la primera confrontación entre radicales y relativamente moderados dentro de la AfD. En las confrontaciones anteriores se han impuesto a la postre los radicales lo que llevó a la salida del partido a su fundador Bernd Lücke y su sucesora Frauke Petri.