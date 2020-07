Quartararo suma su segunda "pole" consecutiva

El piloto francés de MotoGP Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT), ayer durante el primer entrenamiento libre del Gran Premio Red Bull de Andalucía. EFE/Román Ríos

Madrid, 25 jul (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) sumó su segunda "pole position" consecutiva al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de Andalucía de MotoGP en el circuito de Ángel Nieto de Jerez, por delante del español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y del italiano Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP20).

Los prolegómenos de la cuarta tanda de entrenamientos libres resultaron mucho más intensos de lo habitual por el hecho de que prácticamente todo el equipo Repsol Honda se reunió para decidir si Marc Márquez participaba en ellos o no.

El médico del campeonato, Ángel Charte, no tenía duda: el piloto clínicamente hablando está perfecto, y el equipo, tras casi una hora de reunión, decidió con Marc Márquez a la cabeza, que podía volver a intentarlo en los cuartos libres, en los que su principal objetivo no iba a ser otro que saber si físicamente podría aguantar la distancia de carrera al coincidir ambos más o menos a la misma hora.

También salieron a pista el resto de lesionados, el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) y el español Alex Rins (Suzuki GSX-RR), que se ahorró los tercero libres para dar descanso a su maltrecho hombro derecho.

Márquez concluyó esos cuatros libres decimosexto, con Alex Rins decimoctavo y Cal Crutchlow, tras él.

Todo estaba listo para la primera clasificación, pero nada más dar una primera vuelta, Marc Márquez entraba de nuevo a su taller y se iba directamente al camión que hay detrás, y eso ya era un mal presagio para la clasificación del campeón del mundo, que daba por finalizada la sesión y de disputar la carrera del domingo lo hará saliendo desde la última posición.

Quienes si pasaron a la segunda clasificación fueron el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) y el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), mientras que Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) sufrió una caída casi al final de la tanda, sin daños físicos de consideración, que concluyó en la undécima plaza.

Bagnaia fue el primer líder en la segunda clasificación con 1:37.531, lejos todavía de los mejores tiempos de la categoría, aunque por detrás ya iban con parciales de vuelta rápida Maverick Viñales Y Franco Morbidelli, siendo el español el que logró un 1:37.217, que le situó líder con menos de diez minutos de entrenamiento efectivo.

Viñales encadenó varias vueltas rápidas pues en la siguiente rodó en 1:37.102 a pesar del considerable aumento de la temperatura, tanto en el ambiente como en el asfalto, superando por poco a Bagnaia y Fabio Quartararo, que fue el siguiente en protagonizar su "time attack" con una primera vuelta de 1:37.007 que ya le situaba líder en la tabla de tiempo y el español llegó a superar a su rival pero al exceder los límites del circuito en la curva siete se le anuló y tuvo que conformarse con la segunda plaza.

Pol Espargaró, que iba tras la estela de Fabio Quartararo en su primera vuelta rápida, intentó seguir tras el francés, pero en la curva dos se fue por los suelos y ya no pudo continuar, lo que le relegó a la última posición final.

Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) acabó en la cuarta plaza con el portugués Miguel Oliveira quinto y como primera KTM. Joan Mir colocó su Suzuki GSX-RR en la décima posición.

Juan Antonio Lladós