Piñera promulga la histórica reforma para el retiro anticipado del 10 % de las pensiones

En la imagen un registro del presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien promulgó este viernes la histórica reforma constitucional que permite el retiro anticipado del 10 % de los fondos de pensiones, para los ahorradores que necesiten afrontar la crisis económica generada por la pandemia. EFE/Dragomir Yankovic/Archivo

Santiago de Chile, 24 jul (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó este viernes la histórica reforma constitucional que permite el retiro anticipado del 10 % de los fondos de pensiones, informó la Presidencia de la República a través de un escueto comunicado de prensa.

En dicho documento se detalló que desde el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, se ingresará este procedimiento administrativo en la Contraloría a primera hora del próximo lunes "para su toma de razón".

Entonces se publicará en el Diario Oficial y será ley vigente a partir de ese momento, por lo que si el proceso continúa sin contratiempos, a partir de la próxima semana la ciudadanía podría comenzar a tramitar el retiro del 10 % de sus pensiones.

La reforma fue impulsada por la oposición en el Congreso como una medida que ayudara a disponer de liquidez de forma inminente a la clase media chilena, fuertemente afectada por el desempleo y las deudas tras la crisis económica generada en el país a raíz de las restricciones para enfrentar la pandemia del SARS-CoV-2.

Después de tres rondas legislativas entre la Cámara de Diputados y el Senado, la norma se aprobó este jueves con varios votos de partidos de la coalición de Gobierno, provocando una crisis política en la derecha oficialista.

El Ejecutivo se mostró en todo momento contrario a esta reforma, por considerar que no es la mejor forma de ofrecer una ayuda económica para aliviar las consecuencias de la pandemia y porque cree que empobrecerá a los pensionistas, que contarán con menos ahorros al efectuar este retiro.

Tras su aprobación en el Congreso, se llegó a especular con la posibilidad de que Piñera vetara el proyecto o lo llevará a revisión al Tribunal Constitucional, pero finalmente, en horas de la tarde del jueves, la Presidencia informó que la reforma sería promulgada este viernes.

A diferencia de otras ocasiones, no hubo ninguna ceremonia de promulgación ni ningún mensaje del presidente, más allá del escueto comunicado emitido.

El modelo de pensiones de Chile se basa en el ahorro individual obligatorio, mediante el cual cada trabajador aporta un 10 % mensual de su sueldo bruto a un fondo de pensiones personal del que puede disponer cuando se jubila y que es gestionado por las denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Con el proyecto aprobado los ciudadanos podrán retirar de sus fondos de forma anticipada y por una única vez debido a la pandemia un monto mínimo de 35 Unidades de Fomento (UF) -unidad monetaria cambiante de existencia no física que se utiliza en Chile para ajustar las transacciones comerciales, contables y bancarias de acuerdo a la inflación-, lo que equivale aproximadamente a un millón de pesos (unos 1.270 dólares).

El monto máximo será equivalente a 150 UF, que son alrededor de 4,3 millones de pesos (unos 5.500 dólares).

El plazo del que dispondrán los ciudadanos para solicitar el retiro de sus fondos será de 365 días desde que la reforma sea publicada en el Diario Oficial, independientemente de si la pandemia de coronavirus se mantiene o ha remitido en ese tiempo.