Más de 25 detenidos en un acto de la oposición rusa en Moscú

Moscú, 25 jul (EFE).- Un total de 26 personas fueron detenidas hoy en Moscú durante un acto del opositor Frente de Izquierdas organizado en las inmediaciones de la Fiscalía General rusa, informó el portal especializado en el recuento de detenidos OVD Info.

Los congregados en el acto pretendían exigir a la Fiscalía General un juicio justo sobre el exgobernador de Jabárovsk, acusado de organizar asesinatos hace 15 años, así como la liberación de presos políticos y el levantamiento de la prohibición de eventos públicos durante la pandemia de coronavirus.

"Al acto fueron unas 150 personas y les comenzaron a detener indiscriminadamente", dijo el dirigente del Frente de Izquierdas, Serguéi Udaltsov, a OVD Info.

Udaltsov precisó que él mismo no pudo asistir a la acción al encontrarse en régimen de vigilancia policial y tener que presentarse en una comisaría durante su celebración.

Miles de personas marcharon este sábado por Jabárovsk, capital de la región homónima en el Lejano Oriente ruso, para exigir la libertad de su exgobernador, Serguéi Furgal, en el marco de unas inéditas acciones de protesta que comenzaron en la región hace ahora tres semanas.

El político, detenido el 9 de julio, es acusado de "organizar el intento de homicidio y el asesinato de una serie de empresarios" locales entre 2004 y 2005 y se encuentra ahora en una prisión preventiva en Moscú.

Furgal, que se declaró no culpable en la primera comparecencia ante el juez, fue detenido en el marco de un caso contra un grupo de crimen organizado que se ha saldado con otras cuatro detenciones.

Sus simpatizantes exigen no cerrar al público el juicio contra el popular político y llevarlo a cabo en la región que gobernó y no la capital.