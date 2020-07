Marc Márquez no correrá el domingo en el Gran Premio de Andalucía

Marc Márquez no correrá el domingo el GP de Andalucía de MotoGP en el circuito de Jerez, debido a la fractura de su brazo, anunciaron los organizadores del Mundial de MotoGP.

"Marc Márquez no tomará la salida en el Gran Premio de Andalucía mañana (domingo)", informó MotoGP en su Twitter oficial. El vigente campeón mundial de la categoría, que se fracturó el brazo el domingo pasado en el GP de España, en el mismo circuito, participó este sábado en los entrenamientos libres, pero no en los clasificatorios y finalmente ha decidido no correr el domingo.

