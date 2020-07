Luis Fonsi afronta con alegría volver a ser juez en última etapa de "La Voz"

El artista puertorriqueño Luis Fonsi. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 25 jul (EFE).- El cantante puertorriqueño Luis Fonsi afronta con fuerza y alegría su regreso el domingo como juez de la última etapa de la segunda temporada de la competencia televisiva "La Voz US", junto a sus colegas Alejandra Guzmán, Wisin y Carlos Vives.

Así, Fonsi, intérprete del éxito mundial de "Despacito", junto al resto de sus colegas, escogerá al nuevo ganador de entre 28 competidores de esta nueva edición que arrancó en enero, pero que tuvo que posponerse en marzo por la pandemia.

"Nos hacía falta regresar, porque es un proyecto que uno emocionalmente se amarra mucho a los participantes. Y por razones obvias tuvimos que apretar el botón de pausa", sostuvo Fonsi, entrenador ganador de la primera temporada, en declaraciones a EFE.

Ante ello, Fonsi reconoció el valor de los participantes de regresar a la competencia "por todo el trabajo que han hecho y ese esfuerzo que le han puesto a cada canción y etapa" hasta alcanzar la venidera, conocida como "Los Enfrentamientos".

"Y lo más importante, las galas en vivo, pues con Dios mediante queremos darle ese trofeo a esa voz ganadora y darle música nueva, que es lo necesitamos más que nunca", resaltó Fonsi.

El ganador de cada enfrentamiento será decidido por el voto de la audiencia a través de la página de Telemundo o por Xfinity.

Los concursantes luchan por el premio final de 200.000 dólares y un contrato para la producción, grabación y lanzamiento de un sencillo con la compañía de discos Universal Music Group.

Sobre el programa, Fonsi afirmó que cada uno de los 28 finalistas se lleva "una experiencia increíble", y que pese a que solo habrá un ganador, el cual se llevará todos los premios, al final todos los competidores "se llevan algo positivo, no pierden nada".

Y pese a la situación mundial de la pandemia del COVID-19, que le ha provocado la muerte a más de 600.000 personas y el encierro obligatorio al planeta entero, Fonsi reflexionó diciendo que "aunque el mundo se detiene en un aspecto, la música nunca se debe detener".

"En estos tiempos es cuando más música necesitamos, con emoción, inspiración y que debemos compartir con la gente", enfatizó el artista, quien pese a la pandemia, también ha lanzado sencillos nuevos, como "Girasoles", y una versión de "Baby Shark" junto a sus hijos, Mikaela y Rocco.

De igual manera, declaró que "la música es una medicina, que nos ayuda a atravesar momentos difíciles donde sea que estemos y también, porque por obvias razones no hay giras. Estamos confinados y ahí es cuando más inspiración hay que tener para escribir y grabar".

Asimismo, el dúo musical venezolano Mau y Ricky -hijos de Ricardo Montaner- regresa este lunes como los "coaches" o entrenadores de “El Comeback Stage“.

El ganador de esta serie digital, que ofreció una segunda oportunidad a seis concursantes que no fueron elegidos en las Audiciones a Ciegas, se unirá a los ganadores de "Los Enfrentamientos" durante la semifinal de "La Voz".