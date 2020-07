Lo que hay en juego en la última jornada en la Premier League

EFE/EPA/Laurence Griffiths/NMC/Pool EDITORIAL USE ONLY.

Londres, 24 jul. (EFE).- La Premier League encara, este domingo, la última jornada con el título decidido, pero con disputas por la Liga de Campeones, la Liga Europa y el descenso que se decidirán con horario unificado.

El Liverpool ya levantó su trofeo de campeón y segundo le acompañará en el podio el Manchester City, pero aún quedan dos puestos por decidirse en la parte alta de la tabla. Dos puestos para los que hay tres candidatos.

Chelsea, Manchester United y Leicester City optan a la Champions League en una última jornada que puede ver cómo cualquiera de ellos se cae de las posiciones de privilegio.

En principio, el que mejor lo tenía era el Chelsea, pero la derrota en Anfield les ha dejado en una situación delicada en la que necesitarán puntuar contra el Wolverhampton Wanderers para no depender de terceros.

Si los 'Blues' ceden en Stamford Bridge ante los Lobos, podrían caerse de la Champions siempre y cuando Leicester City y Manchester United empaten en el King Power Stadium.

A los 'Diablos Rojos' que tropezaron entre semana ante el West Ham United, les valdrá el empate o el triunfo ante el Leicester para entrar en Champions dos años después, mientras que a los 'Foxes' tendrán que salir a buscar la victoria para no depender de lo que ocurra en Stamford Bridge.

La tarea no será sencilla para el Chelsea, puesto que se enfrentan a un equipo que no irá ni mucho menos de paseo a Londres. El Wolves de Raúl Jiménez tendrá que sacar un triunfo para asegurar matemáticamente el pase a la próxima Europa League.

Los Lobos no se pueden despistar puesto que el Tottenham, que les persigue a un punto de distancia, visitará a un Crystal Palace que ha perdido sus últimos siete partidos y que, con la salvación asegurada, parece pensar más en las vacaciones que en otra cosa.

Aún no consiguiendo el billete a Europa con el sexto puesto, al Wolves le quedarían dos opciones. Una sería que el Chelsea ganara la FA Cup al Arsenal, por lo que el séptimo puesto de la Premier daría acceso a las rondas clasificatorias de la Europa League, mientras que la otra sería ganar la propia Europa League en agosto, con lo que el Wolves iría a la Champions League la próxima temporada.

Por abajo la pelea es bien distinta. Tres equipos llegan a la última jornada con opciones de salvarse. El que peor lo tiene es el Bournemouth, que es décimo noveno con 31 puntos, tres menos que Watford y Aston Villa, los otros dos opositores a la salvación.

Para salvarse, el Bournemouth tendrá que ganar al Everton y esperar que Watford y Villa pierdan. Es la única combinación que le vale.

Por su parte, el Villa tomó aire al vencer entre semana al Arsenal y le valdrá igualar el resultado del Watford, siempre que mantenga la diferencia de goles, para no descender.

Esto quiere decir que si el Watford, que se mide al Arsenal, gana 0-4, el Villa necesitará un 0-3 contra el West Ham United para no bajar al Championship.