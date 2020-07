Lampedusa vive una situación "insostenible" por la masiva llegada de inmigrantes

Un grupo de inmigrantes llegados este viernes a las costas italianas. EFE/EPA/CONCETTA RIZZO

Roma, 25 jul (EFE).- La pequeña isla italiana de Lampedusa (sur) atraviesa una situación "insostenible" por la constante llegada de inmigrantes desde el norte de África, lo que ha saturado su sistema de acogida, según denunció hoy su alcalde, Salvatore Martello.

"Esto ya es una situación insostenible. Si el Gobierno no declara el Estado de Emergencia en Lampedusa lo haré yo. El centro de acogida ya no puede recibir más inmigrantes", advirtió a los medios.

En las últimas horas han llegado a esta pequeña isla catorce pateras, la mayoría con tunecinos a bordo, lo que ha colapsado el centro de acogida de inmigrantes, que aloja a unas mil personas.

El problema principal, subrayó el regidor, es que hoy no se prevé ninguna evacuación de inmigrantes a la ciudad siciliana de Puerto Empedocle, como viene sucediendo en los últimos días para descongestionar la isla, y las pateras no dejan de llegar.

LA ONG alemana Sea Watch supervisa la zona con su avión "Moonbird" y ayer mostró a una patera neumática cargada con más de cien personas que estaba prácticamente hundida, aunque finalmente fue interceptada por un buque mercante a petición de Malta.

El flujo migratorio desde el norte de África se ha intensificado con el verano. En lo que va de año, hasta ayer, han desembarcado en Italia 11.334 inmigrantes, más del triple que los 3.508 del mismo periodo del 2019, según datos del Ministerio del Interior.

Algunos llegan de forma autónoma en pateras y otros después de ser interceptados por buques mercantes o militares y, dado la creciente presión a las ciudades del sur italiano, a menudo tienen que ser trasladados a otras localidades del país.

Una cuestión que preocupa a los alcaldes y presidentes regionales ya que decenas de inmigrantes resultaron positivos al coronavirus, por lo que piden que antes de desembarcar en un puerto italiano se les practique pruebas diagnósticas, como sucede en Sicilia.