25/07/2020 Kirguistán.- Muere en una prisión de Kirguistán el activista pro Derechos Humanos Azimyan Asjarov. El activista Azimyan Asjarov ha fallecido este sábado en una cárcel de Kirguistán donde llevaba una década cumplendo sentencia por instigar la violencia intercomunitaria en el país tras un juicio criticado por sus profundas irregularidades y después de que Asjarov hubiera sido sometido a torturas durante el interrogatorio, según Naciones Unidas y ONG. POLITICA ASIA KIRGUISTÁN INTERNACIONAL EAMON GILMORE / TWITTER



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El activista Azimyan Asjarov ha fallecido este sábado en una cárcel de Kirguistán donde llevaba una década cumplendo sentencia por instigar la violencia intercomunitaria en el país tras un juicio criticado por sus profundas irregularidades y después de que Asjarov hubiera sido sometido a torturas durante el interrogatorio, según Naciones Unidas y ONG.



El abogado de Asjarov, Valeryan Vajitov, visitó al activista en prisión el 22 de julio, Según el letrado, Asjarov, de 69 años, había perdido mucho peso, tenía la piel amarillenta, tosía y hablaba con dificultad. Asjarov dijo que no había comido nada en los últimos diez días y que, por lo tanto, había recibido inyecciones de glucosa para mantenerse en pie.



Asjarov, de etnia uzbeca, fue arrestado el 15 de junio de 2010, inmediatamente después de una ola de disturbios extremadamente violentos en el sur de Kirguistán que se cobró las vidas de casi un millar de personas, la mayoría uzbecos.



Los servicios de seguridad kirguises iniciaron a continuación, según la ONG Human Rights Watch (HRW), una operación de hostigamiento sistemático y detenciones arbitrarias que tuvieron en el activista a uno de sus principales objetivos. Asjarov fue acusado finalmente de una supuesta participación en el asesinato de un oficial de policía el 13 de junio de 2010, en la ciudad de Bazar-Korgon.



En 2016, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que "había sido detenido arbitrariamente, torturado y denegado el derecho a un juicio justo y que debía ser puesto en libertad de inmediato y anulada su condena", según recordó la ONG Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (IPHR, por sus siglas en inglés).



El Tribunal Supremo de Kirguistán le denegó su apelación final en mayo de este año al no encontrar pruebas que sustentaran su puesta en libertad.



"Estoy profundamente entristecido por la muerte en una prisión de Kirguistán del defensor de los derechos humanos Azimyan Asjarov, a quien he visitado en prisión", ha hecho saber el representante especial para los Derechos Humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore, en su cuenta de Twitter.



"La UE había pedido constantemente su liberación, incluso esta semana. Mis condolencias a su valiente esposa, Jadicha, y su familia", ha añadido Gilmore.