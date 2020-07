Jorge Martín se queda a milésimas del récord

El piloto español de Moto2 Jorge Martín. EFE/Román Ríos/Archivo

Madrid, 25 jul (EFE).- El español Jorge Martín (Kalex) consiguió el mejor tiempo en las series libres para el Gran Premio de Andalucía de Moto2 en el circuito Ángel Nieto de Jerez y se quedó a milésimas de segundo del récord que estableció el pasado fin de semana el alemán Marcel Schrotter (Kalex).

Martín logró un mejor tiempo personal de 1:41.175 a 66 milésimas del récord, establecido en el Gran Premio de España por el alemán en 1:41.109, y con la principal referencia de que entre los veinte primeros clasificados no hubo un segundo de distancia, lo que da una buena muestra de la igualdad existente en la categoría intermedia.

Tras Martín se clasificaron el británico Sam Lowes (REstrella Galicia 0'0 Kalex) y el italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex); con Edgar Pons (Kalex) en una más que meritoria cuarta plaza.

Arón Canet (Speed Up), que fue uno de los pilotos destacados en la primera jornada de entrenamientos libres, en la segunda ha padecido más de lo previsto con una inflamación en los brazos cuyo origen todavía no conocen pues podría ser debido al síndrome compartimental que sufren muchos pilotos como a una mala confección del mono de cuero y que por ello le apretase en esa zona.

Aún así, Canet supo sobreponerse a los problemas y en las últimas vueltas pasó de la decimoséptima posición al octavo lugar, por detrás de Marcos Ramírez y por delante de Luca Marini.

Jorge Navarro (Speed Up) consiguió la décima posición y con ello pasó a la segunda clasificación directa, a la que acceden los primeros catorce tiempos, por lo que fuera de la misma se quedaron Xavier Vierge (Kalex), que fue decimonoveno, Héctor Garzó (Kalex), vigésimo segundo, y Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), vigésimo quinto.