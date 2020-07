Humberto Janeiro preocupa a sus familiares por su estado de salud

14/10/2015 La familia Janeiro vuelve a tener el alma en vilo tras el aparatoso accidente de tráfico que sufrió el patriarca, Humberto Janeiro, este pasado domingo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD HUMBERTO JANEIRO//EUROPA PRESS



MADRID, 25 (CHANCE)



No corren buenos tiempos en la familia Ubrique y es que el patriarca de todos ellos, Humberto Janeiro se encuentra ingresado en un hospital de Jerez de la Frontera desde el 16 de julio tras haber tenido algunos problemas derivados por la enfermedad que padece desde hace años, la diabetes. Parece ser que al padre de Jesús de Ubrique se le han producido unas úlceras en los pies que requieren de curas diarias y por eso estaría hospitalizado.



La información se ha contado en Viva la vida, quienes tienen a una reportera en Jerez de la Frontera cubriendo el hospital para saber quiénes son los familiares que acuden a reencontrarse con el patriarca o no. Arancha Pérez Ponce ha confesado mirando a cámara que ha intentado hablar con el marido de María José Campanario para saber cómo se encontraba su padre y no le ha contestado, así como con Carmen Bazán, quien le ha cerrado la puerta en las narices.



Además, parece ser que María José Campanario podría estar de nuevo ingresada por su fibromialgia. Sin duda, se tratan de los peores momentos para toda la familia Ubrique. Tendremos que esperar a que pasen los días para saber cómo evoluciona el estado de salud de Humberto Janeiro.