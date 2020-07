Honduras mostrará al mundo calidad de su café en una subasta internacional

La subasta electrónica es organizada por la Denominación de Origen Cafés Marcala y cuenta con el apoyo de la Unión Europea (UE) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), a través del Programa Centroamericano para la Gestión Integral de la Roya del Café (PROCAGICA). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Tegucigalpa, 25 jul (EFE).- Honduras tendrá la oportunidad de mostrar al mundo la calidad del café que produce en la Región de la Denominación de Origen Café Marcala mediante una subasta en agosto, dijo este sábado el secretario de Agricultura, Mauricio Guevara.

La Subasta Electrónica Internacional de Cafés especiales, que se celebrará el 12 de agosto, fue lanzada oficialmente en Marcala, departamento de La Paz, en el occidente del país centroamericano, indicó el alto funcionario.

La subasta electrónica es organizada por la Denominación de Origen Cafés Marcala y cuenta con el apoyo de la Unión Europea (UE) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), a través del Programa Centroamericano para la Gestión Integral de la Roya del Café (PROCAGICA).

El presidente de la Denominación de Origen Café Marcala, Walter López, explicó que en la subasta se expondrán 36 lotes de 198 que participaron en la Competencia de Cafés celebrado en el marco del Festival Cafecultura Marcala, todos procedentes de la Región de la DO, con características únicas de alta calidad de grano, indicó el IICA en un comunicado.

"Me siento orgulloso de las familias productoras de café en Marcala, que se destacan por una tradición de calidad, innovación y empeño", expresó por su parte Gerardo Peñalba, cuyo café ocupa el primer lugar de cara a la subasta electrónica del 12 de agosto.

Otra participante en el lanzamiento de la subasta, la productora Lili Peñalba, destacó que cada día se empeña por obtener más conocimientos, especialmente porque tiene la oportunidad de que alguien en algún lugar del mundo saboree una taza de su café.

Philippe Dentan reside en Suiza pero todos los años viaja a las fincas de los productores en Honduras, y desde hace diez años exporta cafés especiales de la Región de la Denominación de Origen a ese país europeo con excelentes resultados.

"Vendo café especiales a otros tostadores y hago lo posible porque más personas en Suiza puedan disfrutar de este café producido en Honduras, cuya calidad traspasa las fronteras, al tiempo que invito a otros compradores a poner sus ojos en los cafés especiales de la DO Café Marcala", dijo Dentan.

El representante del IICA en Honduras, Franklin Marín, señaló que ese organismo trabaja en la creación de capacidades, la competitividad sostenible, el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo y la inversión, y el apoyo técnico a este tipo de proyectos como la subasta electrónica.

Marín subrayó que la "nueva Agricultura 4.0, del presente y del futuro, demanda una nueva visión en el diseño de servicios, de experiencias y competencias que aseguren las capacidades y la inclusión de nuestros productores, comercializadores y promotores de productos agrícolas, acercándolos más a los mercados y creando nuevas relaciones virtuosas dentro de las cadenas de valor".

El IICA es el organismo internacional especializado en agricultura del Sistema Interamericano, cuya misión es estimular, promover y apoyar los esfuerzos de sus 34 Estados miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia.