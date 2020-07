Fútbol.- El CF Fuenlabrada tiene 28 casos positivos por coronavirus, 12 de ellos nuevos

20/07/2020 Jugadores del CF Fuenlabrada en la expedición del equipo madrileño a A Coruña, para jugar contra el Deportivo en LaLiga SmartBank DEPORTES CF FUENLABRADA



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El CF Fuenlabrada ha anunciado este sábado que ya son 28 los casos positivos por coronavirus en el club, con un total de 12 casos nuevos y uno de ellos que sigue hospitalizado, e iniciarán contactos con LaLiga para determinar qué ocurre con el partido aplazado frente al Deportivo de La Coruña.



"Desde el CF Fuenlabrada queremos expresar nuestro profundo dolor y preocupación por los resultados de los últimos test PCR realizados que señalan un total de 28 positivos en el CF Fuenlabrada", anunció el club.



De estos 28 casos positivos por COVID-19, hay un total de 12 nuevos casos. "Cuatro de los nuevos casos están en Madrid y no tuvieron ningún contacto desde el partido ante el Elche el pasado 17 de julio", aportó la entidad.



"Los otros ocho nuevos casos llevan dando negativo desde el sábado 18 y, pasado ocho días y pese a estar aislados en sus habitaciones los últimos seis días, hoy los resultados han dado positivo", añadieron.



Entre los 12 nuevos casos surgidos de los últimos test, señalan que había dos personas con anticuerpos al haber pasado ya la enfermedad y que, sin embargo, han dado positivo en este último test, y no antes.



"Por otro lado, comunicar que dos contactos estrechos del CF Fuenlabrada también han dado positivos. Estamos evaluando las medidas a tomar ante la situación que estamos viviendo y en el día de hoy iniciaremos los contactos con LaLiga", manifestó el club.



En cuanto al jugador que tuvo que ser hospitalizado este viernes, sigue "ingresado, estable y con sintomatología no grave" derivada de la COVID-19.