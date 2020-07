Fútbol.- El Bayern aboga por un 'juego limpio' financiero más "serio y sostenible"

17/01/2020 Oliver Kahn, dirigente del Bayern DEPORTES Rolf Vennenbernd/dpa



MÚNICH (ALEMANIA), 25 (dpa/EP)



Los dirigentes del Bayern de Múnich Karl-Heinz Rummenigge y Oliver Kahn han exigido que las discusiones sobre los topes salariales en el fútbol profesional se mantengan y que el 'juego limpio' financiero se convierta en una norma más "seria y sostenible".



"Necesitaríamos una normativa que también cumpla con la ley", comentó Rummenigge, presidente de la junta directiva del club bávaro, en declaraciones al diario Süddeutsche Zeitung. Sin embargo, también admitió que "en los últimos diez años no solo aumentaron los salarios, sino también las ventas".



Un tope salarial como el de Estados Unidos es "imposible en Europa porque el derecho de la competencia lo impide", agregó el directivo de 64 años. "El 'juego limpio' financiero debe imponerse de una nueva forma, más seria y sostenible", añadió.



"Estamos en una competición futbolística con Europa. Si nosotros empezamos a reducir los salarios ahora y somos los únicos que lo hacen, no conseguiremos los jugadores que nos permitan seguir siendo competitivos al más alto nivel en el plano internacional", indicó por su parte Kahn, el sucesor designado de Rummenigge.



No obstante, Kahn reconoció que "los mejores jugadores van al club que mejor les paga". "Somos los primeros en recibir críticas por no fichar a los mejores jugadores", observó el exportero de la selección alemana y del club bávaro.