Francia exige prueba de covid a viajeros de 16 países mientras pandemia avanza en América

Actualiza con nuevos balances; decisión Francia; Noruega; BM sobre desempleo; escuelas EEUU, carnaval Sao Paulo; y otros detalles ///París, 24 Jul 2020 (AFP) - Francia decidió este viernes exigir pruebas diagnósticas obligatorias a viajeros provenientes de 16 países donde el coronavirus circula activamente, y desaconsejó a sus ciudadanos visitar Cataluña, en momentos en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) enciende nuevas alertas ante el resurgimiento de los contagios en varios países europeos.El primer ministro francés, Jean Castex, indicó que las personas provenientes de una lista de países -con los que aún las fronteras están cerradas- deberán tener una "prueba que certifique que no tienen el virus para poder embarcar en los aviones correspondientes". Entre los países con restricciones están Estados Unidos y Brasil, los dos más afectados del mundo, y Perú, el segundo con más contagios en América Latina. También se incluyó a India, que contó el viernes 740 nuevos fallecimientos, que elevaron el balance oficial a 30.601.Castex además recomendó a los franceses evitar viajes a la región española de Cataluña, donde se registran desde hace unos días nuevos focos del virus, "mientras que la situación sanitaria no mejore". Los brotes en Europa, región que encabeza las fatalidades con 207.000 muertes y suma más de 3 millones de contagios, ha despertado nuevas preocupaciones de la OMS, que pidió este viernes cautela a la hora de levantar las restricciones."El resurgimiento reciente de casos en algunos países que levantaron las medidas de distancia social es realmente una preocupación (...) Hay que eliminar las restricciones con cuidado. Donde aparezcan focos, tiene que haber una reacción rápida y bien dirigida, aislamientos, rastreo de casos y cuarentenas", dijo una portavoz de la OMS-Europa a la AFP.En este marco, Noruega volvió a imponer restricciones, esta vez a los viajes desde España, popular destino entre sus ciudadanos. Desde la medianoche (22H00 GMT) se impondrá una cuarentena de diez días a los que entren al país desde territorio español, donde la pandemia causó hasta ahora 28.426 muertes.Sin embargo, hubo una excepción a la medida para el actor estadounidense Tom Cruise y un equipo de filmación de la saga cinematográfica "Misión Imposible".Por su parte, Alemania resolvió este viernes hacer test gratuitos a los viajeros que lleguen a su territorio. Bélgica, otro de los europeos más golpeados con más de 9.800 muertes, se vio conmocionada este viernes por la muerte de una niña de tres años, la victima más joven de covid-19 en el país, que sufría patologías previas. Ante el alza de contagios, la primera ministra, Sophie Wilmès, anunció un incremento de las medidas de protección y la mascarilla obligatoria en "lugares concurridos" abiertos y cerrados.Esta decisión se extiende igualmente en otros puntos, como Austria, que anunció que el tapabocas sería de nuevo obligatorio a partir de este viernes en supermercados y en lugares oficiales. Lo mismo dispuso Reino Unido para centros comerciales, bancos, supermercados y otros espacios cerrados. - Golpe al empleo en Latinoamérica - Desde que surgió a finales del año pasado en China, el nuevo coronavirus contagió a unos 15,5 millones de personas y mató a más de 634.000 en todo el mundo, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.En América Latina y el Caribe, la crisis sanitaria ha causado más de 176.900 fallecimientos y por encima de 4,1 millones de casos. Además, le asestará un duro golpe al empleo, según dijo el vicepresidente del Banco Mundial para la región, Carlos Felipe Jaramillo, en una entrevista con la AFP."Estamos pronosticando una pérdida de por lo menos 25 millones de empleo para este año 2020 y esa cifra puede ser peor dependiendo de cómo evolucione la situación de los próximos cinco o seis meses", estimó el economista. Jaramillo destacó además que no hay antecedentes de una debacle similar en Latinoamérica: "Ninguna otra crisis había generado una caída en la producción y unos datos tan preocupantes de desempleo como estos", afirmó. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que la pandemia elevó el número de desempleados a un récord de 41 millones en la región, desde 25 millones en enero.El coronavirus avanza imparable en Brasil, el Latinoamericano más afectado con 2.287.475 contagios y 84.082 muertes. La situación provocó la postergación del carnaval de Sao Paulo, previsto para febrero de 2021, anunció este viernes el alcalde Bruno Covas.A pesar de su controvertida gestión de la pandemia, la popularidad del presidente, Jair Bolsonaro, que está enfermo de covid-19, ha repuntado, según tres encuestas publicadas esta semana.La situación se agrava igualmente en México, que registró un nuevo pico de infecciones en 24 horas, con 8.438 nuevos casos, según el último balance. El país (370.712 casos confirmados y 41.908 defunciones) ocupa el cuarto lugar en número de muertes, por detrás de Estados Unidos, Brasil y Reino Unido.También es alarmante la situación en Colombia, que registró 315 muertes de covid-19 el jueves, la mayor cifra diaria, y motivó una ampliación del confinamiento de 2,5 a cinco millones de personas en Bogotá. - ¿Clases presenciales en EEUU? - En Estados Unidos incluso el presidente Donald Trump, que minimizó durante meses el impacto de la pandemia, calificó esta semana de "preocupante" el alza de casos en el sur del país, y canceló la convención republicana prevista en Florida a finales de agosto para declararlo candidato del partido. A 100 días de las elecciones presidenciales, el republicano que está rezagado ante el demócrata Joe Biden en todas las encuestas, puja por el retorno de la actividad, a fin de volver a poner a la economía sobre rieles. Su presión por la reapertura de escuelas tuvo este viernes efecto sobre el organismo federal de salud pública de Estados Unidos, que se mostró favorable a un retorno de los estudiantes a las aulas, mientras miles de distritos escolares debaten si abrir al 100% o reducir la asistencia tras el verano boreal. Estados Unidos superó el jueves los cuatro millones de casos registrados, con más de 143.800 muertes, y ha batido récords de contagios en varios estados en los últimos nueve días. burs-bc/bl/mls/ll -------------------------------------------------------------