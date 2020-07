Europa.- Turquía eleva a 61 muertos el balance del naufragio de un barco con migrantes a finales de junio

18/07/2020 El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en un acto en un centro de producción POLITICA INTERNACIONAL Murat Kula/Turkish Presidency/dp / DPA



ESTAMBUL, 25 (DPA/EP)



Las autoridades de Turquía han elevado este sábado a 61 víctimas mortales el balance del naufragio de un barco con migrantes que volcó el 27 de junio cuando navegaba por el lago Van, en el este del país, tras haber recuperado en las últimas horas otro cadáver.



La operación de búsqueda y rescate todavía continúa, según ha explicado a DPA el jefe de la Asociación de Derechos Humanos (IHD) en la provincia de Van, Murat Melet, antes de denunciar que el "tráfico de personas se ha convertido en un negocio y en una profesión en Turquía".



El ministro del Interior de Turquía, Suleyman Soylu, ha afirmado que el barco con cerca de 60 migrantes volcó el 27 de junio en el lago Van, cercano a la frontera de Turquía con Irán. Turquía es desde hace años una de las puertas principales de entrada a Europa para los refugiados que huyen de los conflictos, la persecución y la pobreza en países como Siria, Irak, Afganistan, Pakistán e Irán.



Melet ha elevado este sábado a 80 el número de migrantes que viajaban a bordo del barco y ha señalado que eligieron el lago Van porque "es la ruta más barata". Además, ha afirmado que el hecho de que el rescate de víctimas todavía continúe revela que las autoridades locales no tienen las infraestructuras necesarias porque ya sabían dónde volcó el barco y dónde se hundió.



"No sabemos si los migrantes estaban o no encerrados en un compartimento del barco", ha indicado, antes de señalar que se salvaron los migrantes que sabían nadar y lograron llegar hasta la orilla. Las autoridades turcas informaron del naufragio cinco días después de que sucediera y todavía no han dado detalles sobre las víctimas mortales.



La agencia de noticias estatal turca Anatolia ha señalado que el último cuerpo que se ha rescatado es de un ciudadano extranjero. La semana pasada, Afganistán dijo que entre las víctimas mortales figuran 24 ciudadanos afganos.



Melet ha afirmado que este naufragio muestra la falta de seguridad en Turquía. "No es la primera vez que algo así sucede. Los barcos en el lago Van no son supervisados de manera adecuada", ha denunciado.