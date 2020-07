El vestido floral veraniego de Tamara Falcó que nos ha enamorado

MADRID, 25 (CHANCE)



Si hay algo que nos gusta de Tamara Falcó es la facilidad que tiene para crear conjuntos y exponerlo en redes sociales. Son muchas las ideas que crea a sus seguidores, quienes esperan con ansia que suba contenido de sus mejores looks para quedarse impresionados de nuevo. Este fin de semana, la hija de Isabel Preysler ha colgado dos imágenes con un vestido con el que nos ha terminado de enamorar, y es que la verdad es que el gusto que tiene la Socialité es exquisito.



Con un vestido floral veraniego de tonos marrones y naranjas, Tamara Falcó ha mostrado su mejor rostro y figura este viernes. Con escote recto y un tirante fino con un pequeño volante de adorno, el vestido es ideal para una tarde o noche de este verano tan atípico que nos ha tocado vivir.



Y es que Tamara Falcó ha querido confesarnos donde se ha ido de viaje: "Me hace feliz descubrir sitios nuevos maravillosos... Sego*briga una ciudad romana entera a 1h de Madrid!". Lo cierto es que no ha podido escoger mejor conjunto para pasar unos días fuera de Madrid y así mostrarse más divina que nunca.