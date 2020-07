El Gobierno de Venezuela impide el sexto vuelo humanitario a España

Ciudadanas venezolanas esperan para ser tomados en cuenta en viajes de repatriación. EFE/José Jácome/Archivo

Caracas, 25 jul (EFE).- El vuelo humanitario que la embajada de España en Venezuela había programado para este sábado, con destino a Madrid, no se efectuará, debido a que el Gobierno del país suramericano no lo ha autorizado ni ha dado explicaciones por el momento, pese a la insistencia de las autoridades españolas en Caracas para conocer los motivos.

Según explicó a Efe una fuente diplomática, el avión, que tenía que haber salido de Madrid hacia Caracas el viernes, no pudo despegar por no contar con la autorización expresa firmada por el Gobierno venezolano, tal y como se procedió con otros cinco vuelos de repatriación desde que comenzó la pandemia por COVID-19 el pasado marzo.

Ante la ausencia de autorización, el Consulado General de España en Caracas envió una comunicación a través de correo electrónico a las personas que habían reservado y pagado sus billetes para que evitasen acudir al aeropuerto Simón Bolívar, en Maiquetía, de donde debía partir el vuelo hoy a las 17.00 hora local (21.00 GMT).

"Lamentamos informarle que a estas horas (tarde del viernes) las autoridades venezolanos no han autorizado aún el vuelo humanitario chárter fletado por la Embajada de España y operado por la compañía ESTELAR, con salida prevista de Caracas el 25 de julio a las 17:00h, con destino Madrid", explica el aviso.

La comunicación precisó que no se sabe "si se trata de una simple demora o si supone la cancelación definitiva del vuelo previsto", ya que las autoridades competentes del Gobierno venezolano no respondieron a la petición de explicaciones al respecto de la Embajada y el Consulado.

Se trata del sexto vuelo chárter gestionado por la diplomacia del país europeo en Venezuela para repatriar españoles, venezolanos residentes en España y ciudadanos de otros países de Europa.

El último vuelo gestionado por la embajada española, en su trayecto de España a Venezuela, trasladó a venezolanos que se encontraban varados en el aeropuerto de Madrid Barajas, de los cuales, 100 viajaron de manera gratuita, gracias a la gestión del embajador español, Jesús Silva, con la compañía aérea contratada.

El diplomático ofreció al Gobierno de Nicolás Maduro la posibilidad de continuar con esa dinámica para que puedan volver al país caribeño cientos de venezolanos que todavía siguen esperando en España poder viajar a su país, pero, por el momento, no hubo acuerdo al respecto.

Durante la mañana de este sábado, Silva sigue tratando de obtener una explicación del Ejecutivo venezolano a la ausencia de autorización para el despegue del vuelo desde Madrid, sin haber recibido, hasta el momento, una respuesta al respecto.