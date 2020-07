EEUU ultima el cierre de un consulado en China, en plena tormenta diplomática

Actualiza con cambio de origen y más detalles ///Chengdu, China, 25 Jul 2020 (AFP) - Los empleados del consulado estadounidense en Chengdu, en China, hicieron sus maletas el sábado, un día después de recibir la orden de Pekín, en respuesta al cierre de la misión diplomática china en Houston y en medio de acusaciones mutuas de espionaje dignas de la Guerra Fría.La insignia nacional del edificio, situado en esta ciudad de 16 millones de habitantes en el suroeste de China, fue retirada y maletas y cajas de mudanza salían del edificio el sábado a primera hora, según comprobaron periodistas de la AFP.La decisión de cerrar el consulado estadounidense en Chengdu constituye "una respuesta legítima y necesaria a las medidas no razonables de Estados Unidos", recalcó el ministerio chino de Relaciones Exteriores en un comunicado."Algunos empleados del consulado de Estados Unidos han realizado actividades que van más allá de sus funciones, se han inmiscuido en los asuntos internos de China y han puesto en peligro la seguridad e intereses chinos", acusó ante la prensa el portavoz del ministerio, Wang Wenbin.En las últimas horas, la Casa Blanca pidió a Pekín que ponga fin a sus "actos nefastos" en lugar de lanzarse a tomar represalias, aunque evitó mencionar una posible respuesta al cierre de su consultado en China. - "Mensaje" para Pekín - Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, declaró el jueves que el consulado de China en Houston era "un centro de espionaje" chino y "de robo de propiedad intelectual" estadounidense.El martes, el gobierno de Donald Trump dio 72 horas a los diplomáticos chinos para desalojar su misión en Houston, polo mundial de investigación médica y biológica.El viernes, empleados de la misión diplomática llenaron camiones de mudanza y limpiaron la sede diplomática, bajo la mirada de la policía y gritos de reprobación de manifestantes.Horas después, agentes estadounidenses entraron en el edificio tras abrir la puerta con herramientas, según comprobó una periodista de la AFP.Por la noche, un portavoz del Departamento de Estado confirmó que el consulado había sido "cerrado".La sanción de Estados Unidos llegó después de que dos ciudadanos chinos fueran inculpados de piratería informática, concretamente de intentar robar informaciones sobre una futura vacuna contra la covid-19.Sin embargo, funcionarios estadounidenses dijeron el viernes que el cierre del consultado no responde a un caso específico."En un momento dado hay que decir 'basta"", dijo un alto responsable del departamento de Estado.Por su parte, un funcionario del Departamento de Justicia agregó que la medida era un "mensaje" a otros diplomáticos chinos, para que "paren" su espionaje. La tensión entre China y Estados Unidos, ya alimentada por las disputas comerciales y las acusaciones mutuas sobre el origen de la pandemia de covid-19, ha aumentado en las últimas semanas con la imposición por parte de Pekín de una ley de seguridad nacional en Hong Kong.Además, Estados Unidos acusa a Pekín de violación de los derechos humanos contra la minoría uigur en Xinjiang, en el noroeste de China. - "Respuesta gradual" - Pompeo pidió el jueves a las "naciones libres" del mundo que logren una victoria sobre la "nueva tiranía", encarnada, según él, por la China comunista."La situación actual de las relaciones bilaterales no corresponde a los deseos de China, y Estados Unidos es el único responsable", respondió gobierno chino.Pero la reacción china parece relativamente mesurada. En las redes sociales, nacionalistas chinos pidieron al régimen comunista cerrar el consulado de Estados Unidos en Hong Kong, más grande y estratégico que el de Chengdu, una decisión que habría supuesto un aumento de la tensión bilateral. Señal de la desconfianza que planea en el ambiente, el gobierno estadounidense anunció el viernes que arrestó a una investigadora de nacionalidad china que se encontraba refugiada en el consulado de su país en San Francisco para evitar su detención, acusada de ocultar sus vínculos con el ejército chino para obtener una visa.Además, el Departamento de Justicia dijo que un singapurense se declaró culpable de usar su empresa consultora en Estados Unidos para recolectar información que entregaba a los servicios de inteligencia chinos. La tensión provocó además la caída de las bolsas chinas: Hong Kong cedió un 2,19%, Shanghái un 3,9% y Shenzhen un 5%.La representación diplomática de China en Estados Unidos comprende la embajada en Washington y cinco consulados, incluido el de Houston.Por su parte, Estados Unidos, además de la embajada en Pekín, cuenta con cinco consulados en China continental (Cantón, Shanghái, Shenyang, Chengdu, Wuhan) y uno en Hong Kong. El de Chengdu, inaugurado en 1985, cubre el suroeste de China, incluida la región autónoma del Tíbet.bys-lxc-bar-fff/leo/ahe/dg/bl/me -------------------------------------------------------------