Diputados panameños se oponen a juramentar a hermanos Martinelli en Parlacen

En la imagen, Luis Enrique Martinelli, hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli. EFE /Esteban Biba /Archivo

Panamá, 25 jul (EFE).- La bancada del partido gobernante de Panamá, el PRD, ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) expresó su rechazo a que sean juramentados como diputados suplentes del organismo Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, detenidos en Guatemala con fines de extradición a Estados Unidos por supuesto lavado de dinero vinculado a Odebrecht.

La jura en el cargo de diputados suplentes del Parlacen daría supuestamente a los dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) inmunidad parlamentaria, con lo que esquivarían las acusaciones y detención en su contra, aunque fuentes consultadas en Guatemala ven poco probable su liberación, incluso en tal caso, ante el pedido de extradición de EE.UU.

En un comunicado difundido este sábado, los siete diputados en funciones del Partido Revolucionario Democrático (PRD), del presidente panameño Laurentino Cortizo, ante el Parlacen dijeron que rechazan "categóricamente" que el ente regional "sea utilizado o se le pretenda utilizar como herramienta de desviación judicial, y que las prerrogativas se utilicen para fines ajenos a las funciones meramente parlamentarias".

"Es nuestro criterio oponernos a la juramentación" de los hermanos Martinelli Linares "en un momento en que interviene la autoridad jurisdiccional, ya que no favorece la anhelada transparencia que debe tener, como perfil, el Parlamento Centroamericano, atendiendo que las correctas actuaciones de sus miembros sean dignas y honorables para el cargo de diputado centroamericano", indicó la misiva oficial.

El comunicado está firmado por el diputado Armando Cerrud, coordinador de la bancada del PRD ante el Parlacen, que además integran Juan Pablo García; Rubén De León; Gilberto Succari; Sandra Noriega; Dorindo Cortes y Omar Carrizo.

Panamá cuenta con 20 diputados principales, y sus respectivos suplentes, ante el Parlacen: siete del PRD, otros siete del partido Cambio Democrático (CD), fundado hace más de dos décadas por el expresidente Martinelli; y el resto de partidos Panameñista; Molirena; Alianza; Partido Popular; y un legislador independiente.

El diputado independiente ante el Parlacen, Manuel Castillero, también expresó ya su rechazo a que los hermanos Martinelli Linares sean juramentados como diputados suplentes, con el argumento de que hacerlo "debilitaría aún más la credibilidad y la imagen" del organismo regional.

Ricardo Alberto, de 40 años, y Luis Enrique, de 38 años, fueron elegidos diputados suplentes al Parlacen en mayo de 2019 por el CD y el Alianza, respectivamente.

Para ese entonces ambos hermanos ya habían salido de Panamá, donde son buscados por la Justicia tanto por su presunta vinculación con el pago de sobornos de Odebrecht como con una trama local del mismo esquema conocida como Blue Apple.

Así, los hermanos Martinelli Linares no han sido juramentados por el Parlacen, por lo que de acuerdo con diversas fuentes no cuentan con inmunidad como parlamentarios.

Por ello pidieron el pasado 10 de julio al Parlacen su juramentación como legisladores de la entidad, algo que, según el reglamento interno, pueden hacer por la vía excepcional los "integrantes de junta directiva del Estado respectivo", en este caso los diputados Gilberto Succari (PRD) y Cirilo Salas (Partido Popular).

Una fuente dentro del Parlacen señaló que será la bancada panameña la que tenga que tomar la decisión de la juramentación o descartar la misma.

Los hermanos Martinelli Linares fueron detenidos el 7 de julio en Guatemala, cuando pretendían retornar a su país en un vuelo privado. Ambos argumentaron, sin éxito ante las autoridades, que contaban con inmunidad como diputados electos al Parlacen por Panamá, por lo que supuestamente no podían ser detenidos.

Fueron arrestados en Guatemala a petición de un tribunal de Nueva York (EE.UU.), por corrupción en la trama de la constructora brasileña Odebrecht, y están a la espera de definir si situación jurídica con respecto a la extradición.