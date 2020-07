Cuba suma otros nueve casos de COVID-19 y cumple dos semanas sin muertes

Varias personas hacen fila para entrar en un banco en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora/Archivo

La Habana, 25 jul (EFE).- Cuba registró otros nueve casos de la COVID-19 este sábado, tres de ellos importados, en una jornada en la que la isla cumple dos semanas sin muertes por el virus y acumula ya 2.478 positivos, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Hasta la fecha se han recuperado 2.345 pacientes -cuatro altas en el día-, lo que significa que el 95 % de los infectados con coronavirus en Cuba se han curado, destacó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, en su comparecencia televisiva habitual.

La cifra de contagios de hoy es ligeramente superior a los tres detectados ayer viernes y a los cuatro del jueves, aunque no llega a los trece del miércoles pasado, el reporte más elevado en las últimas tres semanas.

De los nueve infectados, tres son viajeros provenientes de Venezuela y Bahamas. El resto residen en La Habana, que continúa rezagada en la desescalada y aún acumula la mayoría de los casos activos, y la cercana provincia de Artemisa.

Cuatro son contactos de otros positivos y en dos aún no se precisa la fuente de infección.

Los casos de este sábado fueron detectados entre 3.126 muestras PCR, que elevan a 244.020 el total de estas pruebas hasta la fecha, complementadas por decenas de miles de pruebas rápidas.

En hospitales cubanos permanecen ingresados 226 pacientes, de ellos 44 casos activos de la enfermedad: 43 con evolución estable y uno en estado grave. El número de fallecidos con el virus permanece en 87 desde el sábado 11 de julio.

Otras 320 personas están aisladas en sus hogares bajo la vigilancia de la Atención Primaria de Salud.

La Habana es el único territorio de Cuba que permanece en la fase 1 de la reapertura, que elimina algunas de las restricciones más duras impuestas al inicio de la pandemia, mientras la vecina provincia de Mayabeque se halla en fase 2.

El resto de las 15 provincias y la Isla de la Juventud se encuentran en la tercera y última fase del plan nacional de regreso a la normalidad, que restablece a pleno rendimiento las actividades económicas y productivas, los servicios de salud y todos los trámites burocráticos, si bien el uso de la mascarilla en espacios públicos y cerrados sigue siendo obligatorio.

El director de Epidemiología del Minsap aseguró que continúan realizando pruebas PCR en todo el país, aún en los territorios donde no se reportan positivos desde hace meses, y subrayó que las cárceles se mantienen libres de la COVID-19 desde el inicio de la epidemia en la isla.