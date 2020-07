Coronavirus.- Corea del Sur registra su número más alto de nuevos casos desde abril y los achaca a Irán y Rusia

11/05/2020 11 May 2020, South Korea, Seoul: Quarantine officials spray disinfectant on a street in the international district of Itaewon in Seoul, amid the Coronavirus outbreak. Photo: -/YNA/dpa POLITICA INTERNACIONAL -/YNA/dpa



El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur ha informado este sábado de que se han confirmado 113 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, el número más alto de nuevos positivos desde el 1 de abril, al tiempo que ha precisado que la mayoría son casos importados procedentes de Irán y Rusia.



En concreto, las autoridades sanitarias surcoreanas han comunicado que, de los contagios adicionales, 86 son importados y que este repunte se debe a trabajadores de Corea del Sur que han regresado a casa desde Irak y a marineros rusos. De Irak se han confirmado 36 y de Rusia 34.



No obstante, las autoridades sanitarias esperan que el número de casos continúe aumentando porque ya se están realizando pruebas diagnósticas a los trabajadores que regresaron desde Irak. En total, fueron unos 300 y alrededor del 90 por ciento de ellos ha mostrado síntomas compatibles con la COVID-19.



En cuanto al barco ruso, las autoridades sanitarias han señalado que, debido a las crecientes infecciones vinculadas a estas embarcaciones, Rusia podría añadirse a la lista de naciones de alto riesgo, que incluye a Bangladesh, Pakistán, Kazajistán, Kirguistán, Filipinas y Uzbekistán.



Corea del Sur solicita a los viajeros de estos seis países que entreguen un certificado que demuestre un resultado negativo en una prueba diagnóstica del coronavirus. Las autoridades sanitarias someten a todas las personas provenientes del extranjero, incluidos los surcoreanos, a una cuarentena de dos semanas, independientemente de sus certificados de salud.



Los nuevos casos, según ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap, han elevado el cómputo global del país hasta las 14.092 personas contagiadas. Por su parte, los fallecimientos a causa de la enfermedad se mantienen en 298.



Después de bajar de los 30 casos por primera vez en más de tres semanas este lunes, los nuevos contagios han aumentado gradualmente durante esta semana debido a los de transmisión local detectados en residencias de ancianos, iglesias y en una base militar. Sin embargo, los casos importados también han aumentado en cifras de dos dígitos durante 30 días consecutivos.



Por su parte, de los 27 casos de transmisión local, once se han detectado en la capital del país, Seúl. No obstante, los esfuerzos de las autoridades sanitarias se centran ahora en los casos importados y ha relajado las restricciones porque se cree que los casos de transmisión local están bajo control.