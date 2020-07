Coronavirus.- ACNUR pide urgentemente el final de las detenciones ilegales de refugiados en plena pandemia

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha pedido a los estados de todo el mundo que liberen urgentemente a los refugiados y solicitantes de asilo que están detenidos ilegal y arbitrariamente dada la crítica situación a la que se enfrentan en plena pandemia de coronavirus.



"Los estados deben actuar para garantizar que sus acciones estén en línea con el derecho internacional y que, en medio de la actual pandemia, los refugiados vulnerables no se vean expuestos a un riesgo elevado e innecesario", ha pedido la alta comisionada adjunta para la Protección, Gillian Triggs.



"Las medidas para hacer frente a la COVID-19 no justifican la detención arbitraria a su llegada, lo que no solo empeora la miseria de las personas que ya han sufrido, sino que también socava los esfuerzos para limitar la propagación del virus", ha añadido.



ACNUR acoge "con beneplácito" los esfuerzos positivos que han realizado varios Estados, que han liberado a refugiados y solicitantes de asilo de la detención durante la pandemia.



"Tales esfuerzos demuestran la viabilidad de las alternativas basadas en la comunidad y proporcionan un plan para desarrollar nuevos enfoques a largo plazo basados en los derechos para recibir refugiados y solicitantes de asilo", explica la agencia.



Sin embargo, ACNUR lamenta que algunos estados "están utilizando la pandemia como justificación para recurrir a medidas cada vez más regresivas, incluida la detención de refugiados y solicitantes de asilo en mayor número, por períodos de tiempo más largos o arbitrarios, o sin acceso al debido proceso".



La organización recuerda que la detención de refugiados y solicitantes de asilo con fines administrativos debe utilizarse "como último recurso, en ausencia de alternativas viables y con un fin legítimo, por ejemplo, para verificar la identidad de una persona".



"Los niños y niñas nunca deben ser detenidos. Nunca se puede considerar que esto refleje el interés superior del niño, lo cual debe ser una consideración primordial en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño", añade la organización.



Por último, ACNUR recomienda "mejorar las condiciones en los lugares de detención mientras se preparan alternativas", y garantizar que la agencia de la ONU "continúa teniendo acceso a los solicitantes de asilo y refugiados retenidos en estos lugares".