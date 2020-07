¿Cómo y dónde se encuentra Edmundo Arrocet?

MADRID, 25 (CHANCE)



Hace mucho que no sabemos de Edmundo Arrocet, de hecho fue romper su relación con María Teresa Campos y desaparecer del panorama mediático. La última información que teníamos de él es que la prueba de ADN a la que se sometió con su supuesto hijo Alexis, dio negativa. Desde entones, no sabemos de su paradero ni de cómo se encuentra tras las polémicas que ha tenido con la familia Campos.



Tony Antonio, amigo íntimo del humorista nos ha contado las últimas novedades sobre Edmundo Arrocet, al que no vemos por España desde el inicio de la pandemia. En cuanto a la no paternidad de Bigote con Alexis, nos confiesa que: "Yo veía a Bigote muy tranquilo y un día me comentó lo mismo hay sorpresas. No se a qué se refería, pero ahora viendo lo que ha pasado puede que me lo quisiera insinuar".



Su amigo nos confiesa que Bigote Arrocet ya ha superado la ruptura con María Teresa Campos y es que lo cierto, no esperábamos menos, porque salió huyendo de esa casa sin querer saber nada más de ella: "Yo creo que bigote también lo ha cerrado y la vida sigue para los dos y para los amigos mucho más tranquilidad porque yo me siento menos acosado".



En cuanto a cómo se encuentra Edmundo Arrocet, Tony nos confiesa que: "El contacto con Bigote desde marzo, aunque él se fue antes, se fue a Chile, antes estuvo en Panamá en un barco con un amigo los dos primeros meses. Yo la última noticia que tengo, nosotros nos mandamos, mira, para no mentiros a vosotros, yo últimamente no le pregunto por su vida ni me dice nada, hablamos de cosas de la Asociación de humoristas".