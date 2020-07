Chile supera 9.000 fallecidos por COVID-19 y se acerca a 350.000 contagios

De los nuevos casos de contagios registrados en las últimas 24 horas, 1.752 presentaron síntomas, 399 fueron asintomáticos y 136 pacientes no han sido informados. EFE/ Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 25 jul (EFE).- El Ministerio de Salud de Chile informó este sábado de 106 nuevas muertes confirmadas por la COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que elevó el cómputo total a 9.020 decesos, mientras que contabilizó 2.287 nuevos contagios que llevaron la suma global a 343.592 casos, de los que 316.169 ya superaron la enfermedad.

De los nuevos casos de contagios registrados en las últimas 24 horas, 1.752 presentaron síntomas, 399 fueron asintomáticos y 136 pacientes no han sido informados.

Las autoridades informaron también de que hay 1.612 pacientes internados en las unidades de cuidados intensivo, de los que 1.312 se encuentran conectados a ventilación mecánica y 245 se encuentran en estado crítico. A la fecha, se contabilizan 504 ventiladores disponibles en el país para hacer frente a los casos más graves.

Se practicaron 19.133 exámenes PCR en las últimas 24 horas, con una positividad de 11,95 % (porcentaje de personas que dieron positivo para el virus de todas aquellas que se hicieron la prueba)

PLAN DE DESCONFINAMIENTO

Las autoridades vienen dando cuenta en las últimas semanas de una leve mejoría en cuanto a los casos de coronavirus en el país y presentaron un plan de desconfinamiento en cinco fases que se aplicará de manera diferenciada en cada una de las comunas (ciudades o sectores de ciudades) según la situación de cada una de ellas.

Las cinco etapas del plan de este plan de desconfinamiento, denominado "Paso a paso", son cuarentena, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada.

Actualmente hay más de 60 comunas (de un total de 346 en el país) en la fase de cuarentena, que supone una restricción total de movimientos salvo para compras de bienes necesarios mediante un permiso y con la salvedad de las actividades consideradas indispensables.

A partir del próximo martes, siete comunas (municipios) de la región Metropolitana -a la que pertenece Santiago de Chile- y dos de la vecina región de Valparaíso, levantarán la cuarentena y avanzarán a la segunda fase del plan de desconfinamiento.

En esa etapa de transición los ciudadanos podrán salir a la calle de lunes a viernes, mientras que los fines de semana volverán a regir las mismas restricciones que durante la fase de cuarentena.

Las reuniones serán solo de cinco personas en lugares cerrados y de diez en exteriores, y la libertad de movilidad en estas zonas no permite a sus ciudadanos desplazarse a otras comunas que siguen en cuarentena.

También ese día la sureña región de La Araucanía pasará a la cuarta de las fases, la etapa "Apertura inicial", y se sumará a las también sureñas regiones de Los Ríos y Aysén, que ya se encuentran en esta situación, que permite retomar ciertas actividades de ocio y deportivas, con un límite de aforo.

El plan "Paso a paso" permite retrocesos en las etapas en el caso de empeorar la situación en algún lugar, como lo que sucede en las comunas de Copiapó, La Calera, La Cruz e Isla de Maipo, todas en el centro-norte del país, que pasarán a fase de cuarentena desde el próximo martes por el aumento de casos.

ADULTOS MAYORES PUEDEN PASEAR DESDE HOY

En virtud de las nuevas medidas anunciadas durante la pasada semana relativas a la movilidad de las personas ancianas, a partir de este sábado los mayores de 75 años, que desde mayo se encontraban en cuarentena oblogatoria por ser grupo de riesgo, podrán salir a pasear en un horario limitado.

Este grupo población podrá salir una vez al día durante una hora entre las 10.00 y las 12.00 horas o entre las 15.00 y 17.00 horas, según preferencias.

Podrán salir a pasear los días lunes, jueves y sábado en las comunas que estén en cuarentena o en transición; y todos los días en los mismos horarios en las comunas que estén en preparación o en apertura inicial.

Pese al comienzo de la apertura de las restricciones en algunas zonas del país, Chile mantiene el estado de excepción por catástrofe y el toque de queda nocturno, así como el cierre de las fronteras y mantiene a nivel nacional, salvo las tres regiones sureñas mencionadas, clausurados los negocios que no son de primera necesidad como bares, restaurantes o cines.