Casa Real.- VÍDEO: Pontón exhibe un BNG "más vivo que nunca" por el Día de Galicia y carga contra la "podredumbre" de la Casa Real

25/07/2020 La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, interviene en la Praza da Quintana de Santiago frente a un millar de personas para celebrar el 25 de julio, Día Nacional de Galicia. ESPAÑA EUROPA GALICIA AUTONOMÍAS POLÍTICA BNG



El Bloque congrega a miles de personas en las 7 ciudades gallegas para celebrar un centenario del Día da Patria marcado por la Covid-19



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El BNG se ha exhibido "más vivo que nunca" este sábado, 25 de julio, para celebrar el centenario del Día Nacional de Galicia desde las siete ciudades gallegas. Su portavoz nacional, Ana Pontón, ha encabezado los actos de la formación desde la Praza da Quintana, en Santiago de Compostela, donde en torno a un millar de simpatizantes ha clamado por "unha Galiza ceibe" --una Galicia libre--.



Desde el escenario situado tras la Catedral, Pontón, convertida ya en líder de la oposición gallega tras las elecciones del 12 de julio, ha pronunciado un aplaudido discurso en el que ha recalcado la "identidad" de la formación, con su apuesta por el "derecho de autodeterminación", mientras ha cargado contra "la corrupción" de la monarquía española aprovechando la visita de Felipe VI en la capital gallega para realizar la Ofrenda al Apóstol Santiago.



A escasos 100 metros de esta ceremonia religiosa en la Iglesia de San Martiño Pinario, presidida por el rey, la jefa de filas del Bloque ha criticado "el espectáculo lamentable" de la política estatal: "Les preocupa más mantener los privilegios y tapar la corrupción de la Casa Real que los problemas del día a día de miles de ciudadanos de nuestro país".



"Queremos decirles a aquellos que están ahí, en San Martiño Pinario, que tienen que recurrir a la policía para defenderlos, que no hay incienso ni 'botafumeiro' que tape la podredumbre de la Casa Real y que no vamos a parar hasta que juzguen a los Borbones por ladrones y por corrupción", ha exclamado, entre vítores de los asistentes al evento.



En esta misma línea se ha pronunciado el secretario xeral de Galiza Nova, Paulo Ríos, quien ha tomado la palabra antes que Pontón para calificar a Felipe VI como "una figura anacrónica" que "representa ese colonialismo de represión" por parte del Estado español. "Que se entere don Borbón: ¡Hoy, en la Quintana y en todo el país, Galicia no tiene rey!".



EL 12J, "UN PUNTO DE PARTIDA"



Con el viento de cola de las elecciones gallegas, que situaron al BNG como segunda fuerza en la Comunidad con la cifra histórica de 19 diputados en el Parlamento y con el triple de votos que cuatro años atrás, Ana Pontón ha insistido en que el 12 de julio "no es un punto de llegada", sino "un punto de partida" para un partido que se muestra "imparable".



"No nos conformamos. Vamos a trabajar duro para que Galicia tenga, por primera vez en su historia, un gobierno del BNG que mire por su país", ha recalcado, insatisfecha porque las urnas, a pesar del buen resultado que dieron a su formación, mantuvieron la mayoría absoluta del PP de Alberto Núñez Feijóo.



No obstante, Pontón ha prometido a todas las personas que el 12J confiaron en el Bloque que darán "lo mejor" de ellos mismos "cada día para estar a su altura". "Vamos a trabajar aprendiendo de lo mejor de la sociedad gallega y con el horizonte de seguir defendiendo un futuro de esperanza", ha agregado.



Con el objetivo de ser "fuerza mayoritaria" en la Comunidad en el futuro, Pontón ha hecho un llamamiento a la militancia para agradecerle "toda su lealtad" y "generosidad", pero también para instarle a "seguir fortaleciendo" su proyecto y lograr "que ese sentimiento de país, que es mucho, se aglutine en torno al BNG".



ACTOS EN TODAS LAS CIUDADES



El de este año ha sido un 25 de julio marcado por la pandemia de la COVID-19. Por eso, el BNG ha abogado por repartir los festejos del centenario del Día da Patria con diferentes actos desde las siete ciudades gallegas que han conectado en directo con el de Praza da Quintana, donde no ha faltado la presencia de representantes del Partido de El Bierzo.



Desde allí, la portavoz nacional del Bloque y el secretario xeral de Galiza Nova, Paulo Ríos, han realizado una intervención frente a unos 1.000 militantes y simpatizantes --máximo permitido en eventos al aire libre-- que han enarbolado sus banderas y sus mascarillas con la 'estreleira', manteniendo la preceptiva distancia interpersonal entre las sillas.



"FALTAN 619 GALLEGOS"



En el escenario instalado en este emblemático enclave del Casco Histórico compostelano --suele ser el punto final de las otrora multitudinarias movilizaciones nacionalistas que anualmente protagonizan el Día Nacional de Galicia--, Ana Pontón ha tenido palabras para recordar "que faltan 619 gallegos" que fallecieron por el coronavirus: "Los vamos a llevar siempre en nuestro corazón".



A las secuelas "sanitarias y humanitarias" que deja la pandemia, la líder del BNG ha advertido de la proximidad de una crisis económica y ha aseverado que no permitirá que "la paguen los de siempre" ni que "se vuelva a utilizar a Galicia como moneda de cambio".



En este sentido, ha afirmado que la Comunidad "tiene los recursos y la capacidad para poder salir adelante", pero ha rechazado "las viejas recetas" para apostar por "nuevas políticas".



APOYO A LOS TRABAJADORES DE ALCOA



Y tampoco se ha olvidado del cierre de la planta de aluminio de Alcoa San Cibrao, en Cervo (Lugo): "Defender Galicia es evitar que caiga nuestra industria. Desde aquí toda la solidaridad y apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Alcoa y la comarca de A Mariña. ¡Las cubas no se paran!".



"Defender Galicia es acabar con el abandono de nuestro medio rural. Defender Galicia es poner fin al expolio energético, con una tarifa eléctrica gallega. Defender Galicia es dar un futuro digno a la juventud. Defender Galicia es luchar contra la violencia machista y defender el derecho de las mujeres a ser libres e iguales. Defender Galicia es reivindicar el derecho a vivir en gallego", ha proclamado, entre aplausos.



Con gritos de "¡Viva el BNG!" y "¡Viva Galiza ceibe!" ha finalizado Ana Pontón una intervención que se ha escuchado en todas las siete urbes gallegas, en las distintas celebraciones dirigidas por los líderes locales y comarcales de la formación.



MARCHA DESDE LA ALAMEDA



Este acto central del Bloque, en el que no han faltado proclamas por la "independencia" ni tampoco el himno gallego como cierre, ha estado precedido por una marcha protagonizada por estas mismas 1.000 personas y que ha estado encabezada por una pancarta que versaba 'Construíndo unha nova Galiza' y que sujetaban Pontón, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y los miembros de la Executiva Nacional Goretti Sanmartín, Rubén Cela y Bieito Lobeira.



Desde la Alameda hasta Praza da Quintana, los manifestantes han transportado en su mayoría 'estreleiras' --aunque ha habido escasas excepciones, como la bandera de la Segunda República Española-- y han proclamado cánticos diversos que han llenado las calles compostelanas mientras representantes de la organización recordaban, a través de altavoces, la necesidad de mantener la distancia de seguridad.



"¡Quen queira, quen non, Galiza é unha nación!", "¡España é a nosa ruína!" y "¡Sempre na Galiza, sempre en galego!", han vuelto a ser, junto al sonido de las gaitas, algunas de las consignas más oídas en Santiago para celebrar un 25 de julio atípico.



