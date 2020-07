Casa Real.- Pontón exhibe un BNG "más vivo que nunca" por el Día de Galicia y carga contra la "podredumbre" de la Casa Real

25/07/2020 La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, interviene en el acto central del BNG por el 25 de julio, Día Nacional de Galicia, en Praza da Quintana. ESPAÑA EUROPA GALICIA AUTONOMÍAS POLÍTICA BNG



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)



La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exhibido este sábado una organización "más viva que nunca" para conmemorar el Día Nacional de Galicia en un acto en la Praza da Quintana de Santiago de Compostela, donde en torno a un millar de simpatizantes ha clamado por "unha Galiza ceibe" --una Galicia libre--.



Desde el escenario, Pontón, convertida ya en líder de la oposición gallega tras las elecciones del 12 de julio, ha cargado contra la "podredumbre" "la corrupción" de la monarquía española, coincidiendo con la visita de Felipe VI Santiago para realizar la Ofrenda al Apóstol Santiago.



"No hay incienso ni 'botafumeiro' que tape la podredumbre de la Casa Real", ha exclamado, entre vítores de los asistentes al evento: "¡Galicia no tiene rey!".



Con el viento de cola de las elecciones gallegas, que situaron al BNG como segunda fuerza en la Comunidad con 19 diputados históricos en el Parlamento, la portavoz nacional ha insistido en que el 12 de julio "no es un punto de llegada", sino "un punto de partida".



"No nos conformamos. Vamos a trabajar duro para que Galicia tenga, por primera vez en su historia, un gobierno del BNG que mire por su país", ha recalcado.



El BNG ha celebrado el Día da Patria desde las siete ciudades gallegas en diferentes actos que han conectado con el evento central, en Praza da Quintana, con el objetivo de dispersar los festejos por la pandemia de la COVID-19.