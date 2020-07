Brasil suma otros 1.211 muertos en 24 horas y el total supera los 86.000

Personas con tapabocas son vistas en la región céntrica de Sao Paulo (Brasil). EFE /Fernando Bizerra /Archivo

Brasilia, 25 jul (EFE).- El número de muertos por coronavirus en Brasil llegó a 1.211 en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos se eleva ahora a 86.449, con casi 2,4 millones de casos confirmados, informó este sábado el Ministerio de Salud.

Los datos sugieren que la pandemia está aún lejos de llegar a ser medianamente controlada en Brasil, que en las últimas cuatro semanas ha mantenido un promedio de un millar de fallecidos cada día, con el número de contagios creciendo en forma exponencial y sin pausa.

De hecho, en la última jornada las autoridades confirmaron 51.147 nuevos casos, lo que impulsó el acumulado hasta ahora a 2.394.513, según el balance difundido por las autoridades sanitarias.

El boletín añade que 690.584 pacientes están bajo observación y que un total de 1.617.480 personas se han recuperado de la COVID-19.

Entre estos últimos está el presidente del país, Jair Bolsonaro, quien este sábado anunció que un último examen al que fue sometido dio negativo, lo cual significa que está libre del virus, que le había sido detectado el pasado 7 de julio.

"RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo. Buen día a todos", escribió el propio Bolsonaro este sábado en sus redes sociales, bajo una foto en la que aparece sonriente y con una caja de hidroxicloroquina en la mano.

Ese polémico antipalúdico, cuya eficacia contra el coronavirus es puesta en duda por la mayoría de la comunidad científica, es el que Bolsonaro dijo haber usado desde que le fue diagnosticada la enfermedad, un mal que en alguna ocasión llegó a tildar de "gripecita".

Inmediatamente después de informar sobre el resultado negativo, el mandatario abandonó su residencia oficial manejando una moto y, acompañado por una numerosa comitiva, fue hasta un concesionario de vehículos en el que estuvo algunos minutos.

En una conversación posterior con algunos simpatizantes, a las puertas de su residencia oficial, aseguró que durante los casi 20 días que permaneció recluido y convaleciente de COVID-19, no sintió "prácticamente nada" y casi no tuvo síntomas.

"Si no fuera por el examen que dio positivo, tal vez ni sabía que tenía el virus", declaró.