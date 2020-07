Bezzecchi rentabiliza el trabajo en equipo

El piloto italiano de Moto2 Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46), durante el segundo día de entrenamientos libres del Gran Premio Red Bull de Andalucía que se disputa este fin de semana a puerta cerrada en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. EFE/Román Ríos

Madrid, 25 jul (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Kalex) sacó la máxima rentabilidad posible al trabajo en equipo durante la segunda clasificación para el Gran Premio de Andalucía de Moto2 en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, donde fue el más rápido.

Bezzecchi logró su primera "pole position" de Moto2, por delante del británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y de su compatriota Enea Bastianini (Kalex).

Precisamente Enea Bastianini (Kalex) y su compatriota Simone Corsi (MV Agusta), el español Xavier Vierge (Kalex) y el alemán Marcel Schrotter (Kalex) fueron los más rápidos en la primera clasificación.

Mientras que no pudieron conseguir el pase a la segunda clasificación ni Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kale), ni Héctor Garzó (Kalex).

El líder del mundial, el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex), que sufrió una fuerte caída por la mañana en la que se golpeó en la cabeza, tuvo que pasar por la clínica del circuito, pero sin ningún problema para poder hacer la segunda clasificación.

Una vez más la buena relación y colaboración de equipo entre los italianos Luca Marini y Marco Bezzecchi, les permitió de primeras colocarse primero y tercero, con el español Jorge Navarro (Speed Up) entre ellos y con más de diez minutos de entrenamiento todavía por delante.

Unas vueltas después fue Bezzecchi quien se colocó líder (1:41.728), con Enea Bastianini segundo, por delante de Marini y Navarro, mientras que Jorge Martín (Kalex), que había sido el más rápido en los anteriores entrenamientos libres, era por entonces séptimo y Arón Canet (Speed Up), mucho mejor físicamente de sus molestias en los brazos, sexto.

Sólo el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) fue capaz de acercarse a Bezzecchi, aunque sin superarlo, con Bastianini tercero y Navarro en la cuarta plaza, Jorge Martín sexto, Arón Canet séptimo, Xavier Vierge duodécimo, Edgar Pons decimotercero.

Juan Antonio Lladós