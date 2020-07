AMPL. Somalia.- El Parlamento somalí cesa al primer ministro Alí Jaire por una disputa electoral con el presidente

21/02/2020 El presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Farmajo POLITICA AFRICA SOMALIA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE SOMALIA



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Parlamento de Somalia ha decidido este sábado el cese fulminante del primer ministro del país, Hasán Alí Jaire, tras aprobar una moción de censura con 170 votos a favor -- tanto de la oposición como de algunos diputados del Gobierno somalí --, por ocho en contra, según ha anunciado el presidente de la cámara, Mohamed Mursal.



Poco después de la moción, Mursal ha aclarado los motivos de la votación. El primer ministro había sido acusado de "fracasar a la hora de definir un plan para establecer un sistema de voto por sufragio universal, completar sus planes para desarrollar una estructura federalista, incluyendo el estatus de la capital, Mogadiscio, y a la hora de poner en práctica una reforma del sistema de partidos políticos".



Con esta declaración se abre al público el enfrentamiento, hasta ahora entre bambalinas, entre el primer ministro y el presidente del país, Mohamed Abdullahi 'Farmajo', sobre las condiciones de las próximas elecciones en Somalia.



El primer ministro se había mostrado en contra de emplear el sufragio universal en las urnas ante la posibilidad de que un cambio de sistema llevara a un aplazamiento de las elecciones por motivos logísticos, que habrían mantenido a 'Farmajo' más tiempo de lo estipulado en el poder.



La comisión electoral de Somalia ya había apuntado la inmensa dificultad de celebrar los comicios este año, como estaba previsto, y había estimado principios de 2021 como muy pronto. En principio, el Parlamento acaba su legislatura en diciembre de este año.



El hecho de que diputados del Gobierno votaran a favor del cese del primer ministro demuestra la oposición del presidente al, hasta hoy, jefe del Ejecutivo, según fuentes parlamentarias al portal Garowe On Line.



En su primera reacción a la votación, el presidente de Somalia se ha comprometido a designar a un sustituto de Alí Jaire "inmediatamente", de acuerdo con un comunicado recogido por el portal de noticias internacional de Estados Unidos Voice of America.



Aunque 'Farmajo' ha asegurado en el pasado que no tiene intención de prolongar su mandato más allá de los términos constitucionales, ha guardado un escrupuloso silencio sobre el horizonte temporal planteado por la comisión.