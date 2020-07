Adara Molinero y Rodrigo Fuertes aterrizan en Madrid tras su viaje a Ibiza

25/07/2020 ADARA MOLINERO Y RODRIGO FUERTES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 25 (CHANCE)



Tras haber tenido sus primeras vacaciones juntos, Rodrigo Fuertes y Adara Molinero han regresado de Ibiza más enamorados que nunca. Hemos podido verles juntos en el aeropuerto de la Comunidad de Madrid, y lo cierto es que se han mostrado de lo más cariñosos posibles. El exconcursante de Gran Hermano le acaricia el rostro a su novia y también le da la mano continuamente para sentir su calor. No hay duda de que los dos están viviendo el inicio de la relación de la forma más bonita posible y es que seguro que este viaje a Ibiza se les quedará para siempre en el recuerdo.



Han sido bastante discretos en redes sociales, ya que no han subido fotografías ni vídeos juntos, pero lo cierto es que los seguidores enseguida se dieron cuenta de que los dos estaban en el mismo sitio. Tras varios días allí, decidieron colgar una imagen en sus historias, la que sería la primera de ellos dos.



Ahora, el viaje ya se ha terminado y los dos tienen que volverse a enfrentar a la dura realidad de la capital. Adara y Rodri siguen viviendo separados y después de este viaje en el que han estado compartiendo todo, no sabemos cómo van a llevar el estar separados, pero lo cierto es que con estas imágenes en el aeropuerto nos ha quedado más que claro que están más enamorados que nunca.



Muy parcos en palabras, Adara y Rodri no han querido declarar qué tal les ha ido el viaje juntos. Sorprendidos por ver a la prensa en el aeropuerto, la ganadora de GH VIP ha confesado que todo ha ido bien: "Muy bien gracias". Lo que sí que nos ha querido desvelar son las ganas que tiene de ver a su hijo: "Muchísimas", para lo que tendrá que esperar unos días porque todavía no le puede ver. En cuanto a la convivencia que han tenido, la exconcursante ha asegurado que: "Muy bien, todo bien"