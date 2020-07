Yola Berrocal arremete contra Christian Suescun: "Le has puesto los cuernos a tu novia"

24/07/2020 Yola Berrocal EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD PÁGINA OFICIAL DE 'LA CASA FUERTE'



MADRID, 24 (CHANCE)



Este jueves se emitió en Telecinco el debate final de La casa fuerte. Todos los concursantes que han estado dos meses encerrados en la casa se encontraban en plató y aclaraban las cuentas pendientes. Dos personajes que han dado mucho de qué hablar han sido Yola Berrocal y Christian Suescun, quienes han tenido una historia de amor bastante turbulenta que ahora, parece no tener solución.



Después de que Yola y Christian tuvieran esa noche de pasión en la que todos vimos lo que ocurrió en esa cama, el hijo de Maite Galdeano aseguró frente a cámara que no había pasado nada y que nunca se liaría con una persona como ella. Después de esto y una vez en plató, Christian reconocía sus errores: "Me he dejado llevar y he vivido la experiencia al máximo. Siento haber dudado de las intenciones y sentimientos de Yola. Quiero que este mal final no sea así y que retomemos la amistad".



Yola Berrocal, muy molesta con la actitud de Christian Suescun confesaba que: "Me has dado un beso, le has puesto los cuernos a tu novia y para quedar bien me echas a mí las culpas, eres un cobarde. No quiero saber nada de ti porque eres una persona tóxica, no se puede aplastar a una persona y después pedir perdón".



Tras esta discusión acalorada, Christian se derrumbaba en directo y lloraba sin consuelo. Ya al principio del programa le confesaba a Sonsoles Ónega que no estaba pasando por un buen momento porque lo había dejado con su novia, además recordemos que está bastante afectado por el dinero que le han robado en su domicilio. Entre lágrimas, Christian confesaba: "He perdido todo; mi dinero, mi amor y todo".