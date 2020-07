XTEN y Pixel luchan por mantenerse con vida en la Liga latina de LoL

Fotografía cortesía de Ubisoft, con fecha del 31 de enero de 2020, donde se observa al equipo Infinity Esports durante su participación en el torneo LATAM Masters del videojuego Rainbow Six Siege, en Ciudad de México. EFE/Cortesía Ubisoft /SOLO USO EDITORIAL

México, 24 jul (EFE).- XTEN Esports y Pixel Esports Club se juegan en la semana 6 del Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL), una de sus últimas oportunidades para acceder a la siguiente ronda (pentágono) de la fase de grupos.

Los arqueros y los pixeles suman dos puntos en 10 juegos, dos derrotas consecutivas en la nueva jornada los dejarán cerca de la eliminación y muy probablemente a participar la Promoción/Relegación en septiembre, en la que lucharán por no descender.

XTEN, que logró acceder al pentágono en el Apertura, sufrió para este Clausura las bajas de su cuerpo técnico encabezado por el coreano Lee 'David' Seung-hoo y su estrella, Kim 'Frozen' Tae-il, debido a que la pandemia de la COVID-19 les redujo un 80 % el presupuesto.

La organización mexicana decidió reforzarse con el técnico Didier 'Ares' Linarez, debutante en la primera división de LoL, y con el peruano Renato 'Renyu' Gallegos, quien cambió su rol de tirador al de 'mid laner'.

Además, sumaron al chileno Nicolás 'Kz' Gutiérrez y al mexicano Samuel 'Mayhem' García, quien provino de la liga mexicana de LoL.

Los cambios en la plantilla no provocaron los resultados esperados y aunque no han jugado mal, están en el fondo de la clasificación.

Pixel, que se quedó en el Apertura a dos puntos del pentágono, mantuvo a la base de su escuadra, a la que se sumó Omar Gavotto, uno de los mejores jugadores mexicanos de la segunda categoría y al peruano Gabriel 'Crecre' Grimaldi, proveniente de XTEN.

La escuadra propiedad de Alejandro Núñez pasó por inconvenientes durante el Apertura al tener que dar de baja al costarricense Steven 'MadBlade' Araya y a Benjamín 'Kindless' Fuenzalida por problemas personales.

En la semana 6, XTEN enfrenta a Infinity Esports, que los derrotó al arranque del campeonato y al subcampeón Isurus, invicto desde hace tres duelos y también los derrotó en la primera vuelta.

Pixel combatirá en contra de Rainbow7, el segundo puesto que está enrachado y ante Furious Gaming, de las escuadras más regulares en el Clausura y con la que se juega la categoría en la Liga latina.

A parte de sumar victorias, XTEN y Pixel deberán estar pendientes lo que hagan Azules Esports y Furious, sus rivales para no jugar la Promoción/relegación.