Viñales, Bezzecchi y Fernández protagonistas "al sol"

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP), durante el primer entrenamiento libre del Gran Premio Red Bull de Andalucía que se disputa este fin de semana a puerta cerrada en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. EFE/Román Ríos

Madrid, 24 jul (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), el italiano Marco Bezzecchi (Kalex) y el también español Raúl Fernández (KTM) fueron los protagonistas "al sol" o más bien dicho gracias a él, en la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Andalucía de MotoGP que este fin de semana se disputa en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.

Una de las noticias estuvo "tras las tablas", con Marc Márquez muy tranquilo que no disputó ninguna de las sesiones de entrenamientos libres y que centró todo su trabajo en la rehabilitación y recuperación de su intervención de la fractura del tercio medio del húmero de su brazo derecho para intentar estar el sábado en las mejores condiciones físicas posibles.

Viñales (Yamaha YZR M 1) sentenció la primera jornada de entrenamientos al rodar en 1:37.603, y con él líder, la segunda plaza fue para su compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi, mucho mejor que el pasado fin de semana y al parecer ambos ya con muchos de los problemas de los motores de sus Yamaha solucionados, después de que algunas unidades de los mismos se enviasen directamente a Japón el pasado fin de semana.

Sorprendió por la mañana ver al vencedor del Gran Premio de España, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), en una retrasada decimotercera posición, fácil de explicar pues el primer líder del mundial de MotoGP centró esa sesión en trabajar para conseguir un buen ritmo de carrera, pero por la tarde, tras una primera vuelta rápida anulada por exceder los límites del circuito, marcó su primera vuelta rápida en 1:38.132, por delante de tres españoles, Joan Mir (Suzuki GSX-RR), Maverick Viñales y Pol Espargaró (KTM RC 16).

Precisamente Pol Espargaró fue la segunda "víctima" de la sesión, tras la caída del francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19), al irse por los suelos en la segunda curva al tener que esquivar a otro piloto, paradójicamente el mismo piloto francés, que iba mucho más lento cuando él acababa de marcar la vuelta rápida de entrenamientos con 1:37.889.

Tanto el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), como el español Alex Rins (Suzuki GSX-RR), lesionados desde el pasado fin de semana, aprovecharon para acumular el máximo de kilómetros posibles y ver así cuáles eran sus reacciones ante un esfuerzo físico continuado, sin buscar una buena posición en la clasificación, para la que no estaban obviamente en condiciones, aunque ello no les impidió mejorar los tiempos de la mañana.

En realidad sólo ellos y el francés Johann Zarco bajaron sus registros matinales puesto que el aumento de las temperaturas hizo que bajase tanto el rendimiento de los motores como el de los neumáticos en el circuito Ángel Nieto de Jerez.

El italiano Marco Bezzecchi (Kalex), a pesar de sufrir una caída casi al final de la segunda tanda de pruebas de Moto2, acabó la jornada mandando en la clasificación provisional con apenas 28 milésimas de segundo de ventaja sobre el japonés y líder del mundial, Tetsuta Nagashima (Kalex), con Jorge Navarro (Speed Up), tercero, con 88 milésimas de segundo de ventaja sobre el italiano Lorenzo Baldasarri.

Las altas temperaturas también se aliaron con el español Raúl Fernández (KTM), con un tiempo de 1:45.896 en la sesión matinal, fue el más rápido de la categoría por delante del japonés Tatsuki Suzuki (Honda) y del checo Filip Salac (Honda) en Moto3.

Juan Antonio Lladós