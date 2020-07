Un libro viaja a "lo más profundo" de Pochettino, un técnico entre dos ciclos

En la imagen el entrenador argentino Mauricio Pochettino. EFE /RONALD WITTEK /Archivo

Buenos Aires, 24 jul (EFE).- El entrenador argentino Mauricio Pochettino abandonó el Tottenham Hotspur inglés el pasado 2019 y todavía no tiene banquillo para la próxima temporada, por lo que su compatriota Matías Sartori decidió viajar a las entrañas del técnico en un momento en el que se encuentra entre dos ciclos.

"Hacemos un viaje a lo más profundo del entrenador", dice Sartori, autor de "Atreverse es hacerlo" (Libro Fútbol, 2020), cuyo título es el lema del Tottenham traducido al castellano.

TESTIMONIOS DE POCHETTINO Y DE PERSONAS QUE COINCIDIERON CON ÉL

A pesar de que el entrenador argentino haya dejado los Spurs, el escritor y periodista argentino decidió seguir hacia adelante con el título que había pensado porque cree que casa con la mentalidad de Pochettino, a quien ha entrevistado en diversas oportunidades para la obra.

Tras casi una temporada entera alejado del fútbol, el preparador estudia su regreso a los banquillos y durante los últimos meses se lo ha relacionado con el Benfica portugués y el Newcastle, aunque Sartori apostaría, por los encuentros que ha tenido con otras personas cercanas a él, que la Serie A es una posibilidad por "su pasado italiano".

Por lo pronto, "Atreverse es hacerlo" funciona como un libro que presenta un ciclo cerrado en el que, además de las opiniones del propio Pochettino, completan el análisis de su figura testimonios de futbolistas y técnicos que han trabajado con él: Jorge Griffa, Gerardo "Tata" Martino, Fernando Gamboa, Gustavo López, Víctor Ruiz y Joan Capdevila.

POCHETTINO, ENTRE ETAPAS

"Creo que el libro se presenta y sale a la luz en el momento más oportuno, si bien es una época en la que Mauricio en la actualidad no tiene equipo de fútbol de momento confirmado, es un momento en el que se había paralizado el fútbol debido a la pandemia de COVID-19", analiza Sartori.

Se trata, pues, de un libro "actualizado con las últimas tres temporadas" de Pochettino.

La publicación cuenta con una parte biográfica, desde sus inicios hasta su participación en el Mundial de Corea y Japón, y otra táctica sobre uno de los entrenadores argentinos más cotizados en el mundo del fútbol.

Sartori rememora sus épocas como jugador de Newell's Old Boys, "contando esa famosa visita de madrugada de Griffa y (Marcelo) Bielsa cuando él era pequeño, con el testimonio de él y de Griffa".

"Es una leyenda urbana que fue real", explica Sartori sobre aquella visita con la que el "Loco" Bielsa lo reclutó para Newell's.

En el libro, también hay un apartado dedicado a la "escuela bielsista", de la que Pochettino es uno de los representantes por su estilo de juego.

Sartori realiza un repaso de "cómo fue la vida del Mauricio Pochettino jugador y qué experiencias le fueron sirviendo para que posteriormente vaya tomando nota en la futura libreta del entrenador de fútbol".

"Mayor capacidad física, la presión, la velocidad y la recuperación de la pelota son los factores que caracterizan a un equipo de Mauricio", analiza Sartori, quien detalla esos aspectos en su trabajo literario.

SU RELACIÓN CON JUGADORES DE LA CANTERA

Uno de los apartados de "Atreverse es hacerlo" es la característica que ha acompañado al técnico de Murphy (Santa Fe, centro) durante su estadía en los banquillos de Espanyol, Southampton, principalmente: contar con jugadores jóvenes formados en el club.

Sartori relata en el libro, con la voz del protagonista Víctor Ruiz, cuyo último equipo fue el Besiktas turco, una anécdota que marcó al central.

Pochettino lo hizo debutar como titular en un partido del Espanyol que se salda con un 4-0 del Racing de Santander pero, en el siguiente partido de liga, el técnico argentino decide volver a confiar en él para el once titular contra el Barcelona en el Camp Nou, y el Espanyol cae pero lo hace por 1-0.

"Eso retrata la apuesta de Mauricio por las categorías inferiores", afirma Sartori, quien reside en la ciudad española de Valencia pero que quedó varado en su propio país por la pandemia, y en Argentina terminó la obra y aún se encuentra.

El libro incluye un "mensaje final de Pochettino para toda la familia de los Spurs", dice el escritor, que no polemiza sobre esa salida del club inglés, que todavía es, junto al entrenador santafesino, vigente subcampeón de Europa, a falta de que la Liga de Campeones del presente curso logre finalizarse.

Pablo Ramón Ochoa