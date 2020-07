UE.- Bruselas pide más coordinación en seguridad y plantea una estrategia común para proteger infraestructuras

También presenta iniciativas específicas para luchar contra el abuso infantil, las drogas y el tráfico de armas



BRUSELAS, 24 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha presentado este viernes un paquete de ideas para mejorar la coordinación entre estados miembro en materia de seguridad, con la vista puesta en avanzar hacia una Unión de la Seguridad, con iniciativas que incluyen reforzar las normas para proteger infraestructuras clave, tomar medidas contra ciberdelitos como la usurpación de identidad y combatir la amenaza terrorista.



"Con esta estrategia nos centramos en aquellos ámbitos en los que la UE puede marcar la diferencia a la hora de proteger a las personas en toda Europa, anticipándonos a las amenazas cambiantes y combatiéndolas", ha asegurado la comisaria de Interior, Ylva Johansson.



El vicepresidente responsable de Seguridad y Migración, Margatitis Schinas, ha apuntado que para ello una de las claves será mejorar la protección y resiliencia de infraestructuras clave para la Unión Europea, no solo de amenazas tradicionales sino también de otras que surgen con el nuevo desarrollo digital.



"Es hora de superar la falsa dicotomía entre el mundo en línea y fuera de línea, entre el mundo digital y el físico, y entre las preocupaciones y las amenazas para la seguridad internas y externas", ha pedido Schinas en una rueda de prensa en Bruselas, acompañado por Johansson para presentar la iniciativa.



De este modo, el responsable comunitario llamaba la atención sobre el hecho de que el marco de protección actual "es insuficiente" y que se hace urgente actuar para proteger "al mismo nivel" las infraestructuras clave ya sean físicas o virtuales.



La comisaria ha apuntado que hoy en día los países de la UE cuentan con herramientas para proteger desde el plano común infraestructuras esenciales en sectores como la energía o el transporte, pero sin embargo queda todo por hacer en otros campos que se identifican ahora como fundamentales, tales como la salud o la banca, y que no están cubiertos por esta protección.



Así las cosas, Bruselas ha prometido que presentará nuevas normas comunes para la protección y la resiliencia de las infraestructuras críticas, aunque no ha precisado fecha, y que trabajará para favorecer una mayor cooperación entre lo público y lo privado en materia de seguridad, al tiempo que ha pedido la creación de una Unidad Informática Conjunta.



Además ha pedido que las reglas europeas contra la ciberdelincuencia se ajusten y se apliquen correctamente y ha adelantado que que estudiará medidas contra la usurpación de identidad.



Como parte de esta estrategia, Bruselas ha presentado detalles más concretos para cuestiones precisas como el reto de luchar contra el abuso sexual que sufren los menores, por ejemplo reforzando el marco legal y creando centros europeos específicos.



También ha evocado un plan de acción común de lucha contra la droga a desarrollar entre 2021-2025, con el reto de promover acciones más coordinadas entre los estados miembro, así como un plan de acción sobre el tráfico ilegal de armas de fuego.