UE.- Bruselas avisa a los países de la UE de que aún tienen "mucho por delante" para reforzar la seguridad del 5G

BRUSELAS, 24 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha avisado este viernes a los Estados miembro de que aún tienen "mucho trabajo por delante" para reforzar la seguridad en el desarrollo de las redes 5G, a pesar de ciertos avances, por lo que les ha animado a intercambiar más información sobre los riesgos, mejores prácticas y soluciones en esta área.



El Ejecutivo comunitario insiste en reforzar la seguridad de una tecnología que ya es "estratégica" para el desarrollo de sectores clave de la Unión Europea, como el transporte, la salud, la energía o la banca, por lo que apela a la "responsabilidad común" para garantizar que son redes seguras y subraya la necesidad de hacerlo de manera coordinada a partir de las recomendaciones de sus servicios.



La vicepresidenta comunitaria responsable de Agenda Digitial, Margrethe Vestager, ha apuntado avances en todos los Estados miembro pero también ha avisado de que el informe publicado por Bruselas este viernes para medir los resultados de la coordinación evidencia que "queda mucho trabajo por delante".



"Con el despliegue de la red 5G en la UE, y nuestras economías cada vez más dependientes de la infraestructura digital, como ha demostrado la crisis del coronavirus, es más importante que nunca garantizar un alto nivel de seguridad", ha añadido, por su parte, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.



Por ejemplo, el análisis de los expertos europeos avisa de problemas a la hora de diseñar estrategias adecuadas basadas en múltiples proveedores para los operadores de redes móviles o a nivel nacional debido a dificultades técnicas u operativas, como por ejemplo por falta de interoperabilidad.



También insta a los países de la UE que no lo hayan hecho ya a contar con un mecanismo de control nacional de las inversiones extranjeras directas, pensando en la evolución de las inversiones que pueda afectar a la cadena de valor de la 5G, teniendo en cuenta los objetivos del conjunto de instrumentos.



esta tecnología no solo tendrá repercusiones en las comunicaciones digitales, sino también en sectores críticos como la energía, el transporte, la banca y la salud, así como en los sistemas de control industrial



Entre las medidas pedidas por el Ejecutivo comunitario y que el informe apunta que se están materializando en los países está el refuerzo de las competencias de las autoridades para regular la seguridad del 5G y, como ya ocurre en algunos Estados miembro, restringir la participación de los proveedores en función de su perfil de riesgo, según el informe de Bruselas que no menciona directamente al gigante tecnológico chino Huawei.



Bruselas recuerda que el despliegue seguro de la 5G está en manos fundamentalmente de los agentes del mercado pero que los Estados miembros son responsables de la seguridad nacional, por ello recalca que el trabajo coordinado para la puesta en marcha de medidas de seguridad es fundamental para asegurar que empresas y europeos pueden utilizar estas redes sin correr riesgos.



Muchos Estados miembro no han concluido aún el trabajo de evaluación, aunque Bruselas valora los esfuerzos para "revisar y reforzar" las medidas de seguridad para las redes 5G porque lo interpretar como prueba de la voluntad de coordinarse.