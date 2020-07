Turquía.- Turquía libera a dos ciudadanos de República Checa condenados por supuesta cooperación con las YPG

17/07/2020 El primer ministro de República Checa, Andrej Babis POLITICA INTERNACIONAL -/European Council/dpa



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Turquía han liberado este viernes a dos ciudadanos checos detenidos en 2016 y condenados por presuntamente cooperar con la milicia kurdo-siria Unidades de Protección Popular (YPG), según ha anunciado el primer ministro de República Checa, Andrej Babis.



"Me satisface que mi reunión de septiembre con el presidente Recep Tayyip Erdogan sobre el destino de los dos ciudadanos checos detenidos haya tenido una solución exitosa para el problema sin condiciones ni promesas", ha dicho Babis a través de su cuenta en la red social Twitter.



En un comunicado publicado posteriormente por su oficina, Babis ha destacado que la liberación de Miroslav Farkas y Marketa Vselichova ha tenido lugar "tras muchos meses de difíciles negociaciones". "Están a bordo de un avión gubernamental especial y en dirección a casa", ha agregado.



Babis ha recordado que ambos ciudadanos checos fueron condenados a penas de más de seis años de cárcel por cooperar con las YPG, principal componente de las Fuerzas Democráticas Siria (FDS), aliadas de la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico.



Por otra parte, ha pedido a los periodistas que "no intenten contactar con los liberados, al menos durante los primeros días, y que les permitan un regreso pacífico a su vida normal". "Han dejado detrás de ellos un periodo muy difícil y me gustaría que pudieran volver con sus familias y seres queridos lo antes posible", ha remachado.



Farkas y Vselichova fueron detenidos en 2016 en la frontera entre Turquía e Irak cuando intentaban cruzarla de forma ilegal con el presunto objetivo de unirse a grupos armados kurdos.



Vselichova había anunciado previamente su intención de grabar un documental sobre la situación en la zona de mayoría kurda en Siria, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.



Turquía considera a las YPG como la filial siria del grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), con presencia en Turquía. Ankara ha incluido a ambos grupos en su lista de organizaciones terroristas.