Tenis.-La ATP y la WTA cancelan sus torneos otoñales en China, entre ellos las Finales de la WTA

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La ATP y la WTA anunciaron este viernes que no podrán llevar a cabo sus respectivas giras por China en esta temporada 2020 tras la prohibición del gobierno del país de no celebran eventos deportivos en lo que queda de año por la pandemia del coronavirus.



De este modo, en el circuito masculino no se celebrarán el Masters 1.000 de Shanghai, el Abierto de China, de categoría 500, y los torneos de Chengdu y Zhuhai, de categoría 250. Estas cancelaciones llegan días después de la del torneo de Washington, que debía suponer el reinicio de la actividad en agosto.



"La ATP continúa trabajando en un calendario revisado para la parte final de la temporada 2020 que termina con las Finales de la ATP en noviembre. Se espera una nueva actualización en las próximas dos semanas con un calendario provisional", remarcó.



"Nuestro enfoque a lo largo de esta pandemia ha sido siempre seguir la guía local al organizar eventos. Respetamos la decisión del gobierno chino de hacer lo mejor para el país en respuesta a la situación mundial sin precedentes", aseguró Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP.



El dirigente recordó que estos "importantes eventos han sido la piedra angular de la presencia del Tour en Asia". "Quiero agradecer a los organizadores por su compromiso y cooperación. Los aficionados chinos son algunos de los más apasionados del mundo y sé que los jugadores estarán ansiosos por la próxima oportunidad de jugar frente a ellos", añadió.



En cuanto a la WTA, son un total de siete los torneos que no se jugarán, entre ellos su cita de 'maestras' programada para jugarse en Shenzhen. Además, no se disputarán el Abierto de China, el de Wuhan, el de Nanchang, el de Zhengzhou, el de Guagzhou y el Elite Trophy.



"Estamos extremadamente decepcionados de que nuestros eventos de clase mundial en China no se realicen este año. Desafortunadamente, esta decisión también incluye la cancelación de las Finales WTA y, como resultado, la correspondiente de su 'Carrera a Shenzhen' (encargada de sumar solo los puntos de la temporada)", lamentó Steve Simon, presidente y director ejecutivo de la WTA.



El directivo reconoció "los importantes esfuerzos" que han realizado paara establecerse en el 'gigante' asiático. "Compartimos la decepción de muchos aficionados en todo el mundo que tenían ganar de disfrutar de esta temporada", concluyó.