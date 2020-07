Tecnológicas pierden impulso por segunda semana: Gráfico

(Bloomberg) -- El sector bursátil estadounidense con mejor desempeño del año, la tecnología, aterrizó en el fondo del montón esta semana y perdió impulso contra el mercado más amplio por segundo período consecutivo, algo que no ha hecho desde principios de junio. En aquel entonces, los inversionistas se alejaban de las operaciones relacionadas con quedarse en casa y pasaban a acciones que funcionan bien en tiempos de actividad comercial normal. Pero con el covid-19 extendiéndose sin cesar en muchos estados de EE.UU., el panorama ha cambiado una vez más, a una preocupación por una economía estadounidense estancada.

