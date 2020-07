Sie7e presentará con su banda una grabación visual de su nuevo álbum "Gaia"

En la imagen un registro del cantautor puertorriqueño Sie7e, cuyo verdadero nombre es David Rodríguez, al posar para Efe, en San Juan, Puerto Rico. EFE/Jorge Muñiz/Archivo

San Juan, 24 jul (EFE).- El cantautor puertorriqueño Sie7e lanzará el próximo domingo, día de su cumpleaños, una presentación visualmente grabada junto a su banda, The Islanauts, de su disco más reciente, "Gaia", su primer proyecto musical en más de cinco años y un agradecimiento a sus seguidores del apoyo al álbum.

El especial musical, "Gaia, experiencia virtual", tendrá una duración de "más de 50 minutos de música y viaje audiovisual" y se transmitirá por varios países latinoamericanos, Estados Unidos y España, explicó el artista en un comunicado de prensa.

Sie7e decidió escoger la fecha del día de su cumpleaños "para regalarle a su público una experiencia audiovisual en agradecimiento por la gran acogida del álbum", se agregó en el comunicado.

La pieza audiovisual es un concepto creativo en el que Sie7e directamente trabajó la edición, mezcla de sonido y animación con la colaboración de ilustradores y su compañera, Jessica Rodríguez.

"En estos momentos de tanta incertidumbre, las personas necesitan 'viajar hacia adentro', disfrutar de un poco de música y que adicional se lleven un mensaje que les ayude a replantearse su forma de vida en este planeta", sostuvo David Rodríguez, nombre verdadero del artista y ganador de un Grammy Latino.

Debido al distanciamiento físico provocado por la pandemia del COVID-19, cada integrante de The Islanauts tuvo que aprenderse las partes improvisadas del álbum, y luego de dominarlo, se grabaron individualmente.

Junto a Sie7e, los integrantes de The Islanauts son el pianista y dueño de Anbesa -estudio de grabación donde se grabó "Gaia"-, Benjamín Fuentes, el bajista Daniel Martínez, el batería Wilfredo Dávila y los guitarristas William Torres y Saúl Delgado.

"Fue un reto técnico y emocional tocar y grabar por separado. Siento que este proyecto nos sirvió también de terapia y nos ayudó a llenar el vacío de no poder vibrar con el público en un concierto", admitió Sie7e.

"Espero puedan conectar con la experiencia virtual 'Gaia', y que nos sirva de conexión en lo que nos volvemos a unir en un concierto en vivo", afirmó.

La experiencia virtual arrancará a transmitirse a las 17.00 (21.00 GMT) en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras.

Luego, a las 18.00 (22.00 GMT) se pasará por Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, México y la ciudad de Chicago (EE.UU.).

A las 19.00 (23.00 GMT) le tocará a Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile, Florida (EE.UU.) y Nueva York (EE.UU.).

Después, a las 20.00 (00.00 GMT) se transmitirá a Argentina, Uruguay y Brasil), y a la 01.00 (05.00 GMT) del lunes a España.

"Gaia", al momento, cuenta con más de 6 millones de reproducciones y visualizaciones entre todas las plataformas digitales.

El álbum tiene 15 canciones que se conectan a través de sesiones de "jameo" improvisados en el estudio de grabación.

Gaia es el nombre de la diosa de la tierra en la mitología griega.