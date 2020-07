Se evaporan los empleos de aerolíneas, y lo peor está por venir

(Bloomberg) -- De acuerdo con cálculos de Bloomberg, unos 400.000 empleados de líneas aéreas han sido despedidos, cesados temporalmente de sus puestos, o se les ha comunicado que podrían perder sus trabajos debido al coronavirus.

La industria de la aviación ha sufrido más que muchos otros sectores debido a que la pandemia está destruyendo la venta de reservas y deja a las compañías sin efectivo. Las aerolíneas de todo el mundo han reducido drásticamente los vuelos debido a las restricciones fronterizas y la falta de apetito por los viajes, especialmente a nivel internacional, porque a las personas les preocupa contraer el virus y pasar largos períodos en cuarentena.

British Airways, Deutsche Lufthansa AG, Emirates Airlines y Qantas Airways Ltd. están entre las operadoras que han anunciado miles de despidos y planes de permisos no remunerados. Se esperan muchos más en EE.UU., después de que se levante la prohibición a los despidos -una condición del rescate del Gobierno de US$50.000 millones- a finales de septiembre. Delta Air Lines Inc., United Airlines Holdings Inc. y American Airlines Group Inc. ya ha advertido a unos 35.000 empleados que sus trabajos podrían eliminarse. Las pérdidas de personal totales de las tres aerolíneas podrían superar los 100.000 recortes a finales de año.

Incluso los pilotos y la tripulación de cabina que normalmente conservan sus trabajos se enfrentan, en general, a recortes salariales.

La cifra de pérdidas de 400.000 empleos incluye aerolíneas de todo el mundo y cubre a pilotos y tripulación de cabina, que se han encontrado en la primera línea de la lucha contra el virus cuando están en el trabajo. El dato incluye recortes previstos por las aerolíneas estadounidenses y está basada en comunicados de compañías, noticias de Bloomberg News y otros informes de medios de comunicación.

Las pérdidas de empleos en industrias relacionadas, como los fabricantes de aviones, fabricantes de motores, aeropuertos y agencias de viajes, podrían alcanzar 25 millones, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. El sector de hoteles y alojamiento en EE.UU. prevé una pérdida de 7,5 empleos por cada uno que se pierde en la aviación. Airbus SE y Boeing Co. están recortando más de 30.000 puestos.

Nota Original:Jobs Are Being Wiped Out at Airlines, And There’s Worse to Come

