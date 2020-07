¿Qué opinan los padres de Anabel Pantoja sobre la traición de Isa Pantoja?

01/10/2019 Anabel Pantoja, en una fiesta de archivo de Europa Press SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO



MADRID, 24 (CHANCE)



Semana difícil para Anabel Pantoja tras encontrarse a su prima, Isa Pantoja, haciendo una entrevista para una revista de tirada nacional en la que asegura que se avergüenza de ella por el vídeo que subió a redes sociales en el que no estaba del todo acertada en su forma de hablar a su pareja. Este tema ha generado mucho de qué hablar y Europa Press ha conseguido saber la opinión de los padres de la colaboradora de televisión.



Bernardo Pantoja se ha mostrado de lo más discreto ante las críticas de su sobrina, Isa Pantoja, a su hija Anabel Pantoja en la revista. El hermano de la tonadillera opta por el silencio tras las polémicas palabras de Chabelita mientras que su mujer, Junco, asegura no saber nada: "No sé".



Por otro lado, la madre de Anabel Pantoja, Mercedes ha confesado que: "Yo no sé nada y no voy a hacer declaraciones". La madre de la sobrina de Isabel Pantoja no confirma, pero tampoco desmiente si ha podido hablar con su hija tras la publicación de dicha revista. Muy nerviosa, Mercedes no quiere saber nada del tema y quiere mantenerse al margen.



A pesar del silencio de los padres de Anabel Pantoja, entendemos que no ha sido plato de buen gusto encontrarse una publicación en la que Isa Pantoja critica la actitud de la sobrinísima de Isabel Pantoja y asegura avergonzarse de ella.