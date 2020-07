Puede que el dividendo de JPMorgan esté a salvo, dice Goldman

(Bloomberg) -- Goldman elevó su recomendación para JPMorgan Chase & CO. de neutral a comprar ya que el banco probablemente pueda defender sus rendimientos a corto plazo y mantener el dividendo en los próximos trimestres.

En general, para los principales bancos de EE.UU., los inversores deben tener un “mayor grado de confianza” respecto a los pagos de dividendos en los niveles actuales o cerca de ellos, siempre y cuando la Reserva Federal no introduzca más cambios regulatorios debido a los mayores niveles de capital y mayores reservas, escribió el analista Richard Ramsden en un comentario.

Ramsden también anticipa una mayor rentabilidad bancaria en el segundo semestre del año, como consecuencia de las menores provisiones, incluso con una probable disminución del 40% en los ingresos de los mercados de capitales. Asimismo, citó la probabilidad de que JPMorgan pueda seguir captando cuota de mercado y reduciendo costes, compensando así la presión de las tasas de interés más bajas.

Los principales bancos de EE.UU. informaron unos ingresos de los mercados de capitales mejores a lo previsto en el segundo trimestre, y apartaron miles de millones para préstamos morosos. Wells Fargo & Co. recortó su dividendo después de que la Fed introdujera nuevos requisitos.

Ramsden agregó que los bancos han tenido un rendimiento inferior al S&P 500 desde el día antes de que comenzaran los resultados, ya que los inversores están preocupados sobre si el nivel de reservas del segundo trimestre serán suficientes para cubrir pérdidas eventuales, y por los resultados de la próxima prueba de solvencia de la Fed en otoño. También existe preocupación debido a la presión sobre los márgenes de interés netos en un entorno de tasa de interés cero.

Ramsden cree que Morgan Stanley y Citigroup Inc. son los que están mejor posicionados ya que están “más aislados de la presión sobre los márgenes por la tasa de interés, y ambos cotizan a un precio relativamente económico”.

JPMorgan se apreció un 0,3% en la negociación prebursátil el viernes. Su título ha caído un 29% en lo que va de año, mientras que el índice KBW Bank ha perdido un 33% y el S&P 500 ha subido un 0,2%.

